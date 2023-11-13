أمير قطر لبايدن: يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا

قال أمير قطرالشيخ تميم بن حمد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين في غزة.

ونوه أمير قطرخلال مكالمة هاتفية تلقاها تميم بن حمد اليوم من الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وجرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما نقلت وكالة الانباء القطرية.

وأعرب الرئيس الأميركي، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره لجهود دولة قطر الدبلوماسية بشأن الأوضاع في غزة، ودورها الفاعل والإيجابي لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد الشيخ تميم بن حمد استمرار مساعي دولة قطر الدبلوماسية لخفض التصعيد، ومنها جهودها في إطلاق سراح المحتجزين وفتح معبر رفح أمام الأجانب والمساعدات الإغاثية، مثمنا دور الولايات المتحدة الأمريكية.