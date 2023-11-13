فلسطين ترد على إدعاءات احتلال قطاع غزة من جانب إسرائيل

قال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، إن قطاع غزة لن ينتمي أبدًا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف نوفل تعليقا على سؤال عما إذا كانت فلسطين تثق بتصريحات الولايات المتحدة بأنها تعارض احتلال إسرائيل لقطاع غزة وإجبار السكان الفلسطينيين على الخروج من القطاع أو تقليص أراضيه: "أهم شيء بالنسبة لنا هو وقف الحرب وحماية الناس، وسنرى ما سيحدث لاحقا، وهذه ليست أرض إسرائيل ولن تكون كذلك أبدا".

ودعا نوفل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، التي تساعد إسرائيل، إلى "الدعوة إلى مؤتمر دولي والاعتراف بالدولتين، وسيكون هذا هو الخيار الأفضل حتى يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش جنبا إلى جنب".

وتابع: "نحن لا نفهم ولا نريد أن نفهم ما يقولونه الولايات المتحدة الآن"، مشددا على أن "الشيء الأكثر أهمية هو وقف الهجوم الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو طرد السكان الفلسطينيين من هناك، أو تقليص مساحة القطاع.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال سوليفان: "من وجهة نظرنا، فإن الطريق إلى الأمام، والمبادئ الأساسية للمضي قدما واضحة تماما... لا إعادة احتلال لغزة، لا تهجير قسري للشعب الفلسطيني… ويجب ألا يتم تقليص أراضي غزة".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن “الولايات المتحدة ترغب في إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية”.