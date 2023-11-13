الاتحاد السكندري: لا نفكر في بيع مابولولو.. ومفيش نادي في مصر يقدر على ثمنه

قال محمد أحمد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إن إدارة زعيم الثغر راضية عن نتائج الفريق بقيادة طارق العشري، في بطولة الدوري الموسم الحالي.

وأضاف محمد أحمد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن حسام البدري وعلي ماهر كانا ضمن المرشحين لتدريب الاتحاد السكندري في بداية الموسم الحالي، قبل اختيار طارق العشري أحد أبناء النادي.

وأشار إلى أن إدارة الاتحاد السكندري من المجالس المستقرة، في ظل العمل على قلب رجل واحد، وسط تجانس بين أعضاء المجلس ومحمد مصيلحي رئيس النادي، مشددًا أن مصلحة الاتحاد السكندري فوق أي اعتبار.

وواصل تصريحاته، بأن قدرات وموارد الاتحاد السكندري محدودة مع حجم الضغوط الكبير للغاية، وعدم وجود أي دعم للنادي، الأمر الذي يؤكد حاجة النادي لوقوف جمهوره خلفه ومساندته.

واختتم تصريحاته، بأن الاتحاد السكندري، لا يفكر إطلاقًا في بيع مابولولو، خاصة وأنه لاعب مميز، مضيفًا «لن يتم بيعه في مصر، لأنه لا يوجد نادي بمصر يستطيع دفع ثمنه ونملك عروض قطرية وسعودية لضم اللاعب وصلت إلى 3 ملايين دولار».