مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.. فوائد خارقة للرضع عند تناول القراصيا

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد القراصيا "البرقوق المجفف" للرضع.

1- مفيدة لصحة الجهاز الهضمي

القراصيا مفيدة للغاية في التخلص من الإمساك، و الذي يعتبر أحد المشاكل الصحية الشائعة لدى الكثير من الأطفال في بداية حياتهم. و تعمل القراصيا كملين رائع للأطفال بسبب وجود السوربيتول به، و هو أحد الألياف الغذائية التي تزيد من حجم البراز و تساعد على تمريره من خلال المستقيم إلى خارج الجسم.



2- تعمل كمضاد قوي للأكسدة

تحتوي القراصيا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المعروفة باسم الفينولات، و التي تساعد في حماية غشاء الخلايا في جسم الطفل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة الموجودة في الجسم. و بالتالي سيصبح طفلك أقل عرضة للإصابة بالأمراض عند تناول القراصيا بشكل منتظم، حيث ستساعد على حماية قلب الطفل و ستحافظ على النمو الصحي للطفل.

3- تساعد في بناء العظام

هذه تعتبر أكثر فوائد القراصيا للرضع أهمية في تلك المرحلة . فالبوتاسيوم الموجود بكثافة عالية في القراصيا يعمل مع مركبات الفينول و الفلافونيدات الأخرى الموجودة به على تقوية عظام طفلك.

4- غني بفيتامين ” C “

فيتامين ” C ” يلعب دوراً أساسياً في نمو عظام و عضلات طفلك، كما أنه مفيد أيضاً في عملية نمو الأسنان. و بالإضافة لذلك، فإن حصول طفلك على ما يحتاجه من فيتامين ” C ” يساعده على تطوير الأوعية الدموية في جسمه، و أيضاً يساعد على تنمية و تطوير جهازه المناعي و تقويته.

- غني بفيتامين ” أ “

تعتبر القراصيا مصدر رائع لفيتامين ” أ ” الذي يحتاجه طفلك للحفاظ على صحة بشرته. كما أن فيتامين ” أ ” مفيد أيضاً لتقوية النظر و الحفاظ على عيون طفلك الصغير.

6- فوائد القراصيا للرضع في تقوية الشعر

الحديد هو أحد العناصر المهمة لتقوية الشعر، و ذلك لأنه يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء في الجسم، و بالتالي يزيد من الدورة الدموية في الجسم و يساعد على تغذية الشعر بما يحتاجه من فيتامينات و معادن.



7- تساعد على زيادة شعور طفلك بالشبع

تحتوي القراصيا على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية و التي تجعل طفلك يشعر بالشبع و الإمتلاء بعد الانتهاء من تناولها.

وبالإضافة لذلك، فإن القراصيا غنية بسكر الفركتوز ” سكر الفاكهة ” و الذي يجعل طفلك يشبع و لا يتسبب في إرتفاع مستوى سكر الدم بصورة كبيرة