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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.. فوائد خارقة للرضع عند تناول القراصيا

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد القراصيا "البرقوق المجفف" للرضع.

 

1- مفيدة لصحة الجهاز الهضمي 
القراصيا مفيدة للغاية في التخلص من الإمساك، و الذي يعتبر أحد المشاكل الصحية الشائعة لدى الكثير من الأطفال في بداية حياتهم. و تعمل القراصيا كملين رائع للأطفال بسبب وجود السوربيتول به، و هو أحد الألياف الغذائية التي تزيد من حجم البراز و تساعد على تمريره من خلال المستقيم إلى خارج الجسم.


2- تعمل كمضاد قوي للأكسدة
تحتوي القراصيا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المعروفة باسم الفينولات، و التي تساعد في حماية غشاء الخلايا في جسم الطفل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة الموجودة في الجسم. و بالتالي سيصبح طفلك أقل عرضة للإصابة بالأمراض عند تناول القراصيا بشكل منتظم، حيث ستساعد على حماية قلب الطفل و ستحافظ على النمو الصحي للطفل.

 

3- تساعد في بناء العظام
هذه تعتبر أكثر فوائد القراصيا للرضع أهمية في تلك المرحلة . فالبوتاسيوم الموجود بكثافة عالية في القراصيا يعمل مع مركبات الفينول و الفلافونيدات الأخرى الموجودة به على تقوية عظام طفلك.

 

4- غني بفيتامين ” C “

فيتامين ” C ” يلعب دوراً أساسياً في نمو عظام و عضلات طفلك، كما أنه مفيد أيضاً في عملية نمو الأسنان. و بالإضافة لذلك، فإن حصول طفلك على ما يحتاجه من فيتامين ” C ” يساعده على تطوير الأوعية الدموية في جسمه، و أيضاً يساعد على تنمية و تطوير جهازه المناعي و تقويته.

- غني بفيتامين ” أ “
تعتبر القراصيا مصدر رائع لفيتامين ” أ ” الذي يحتاجه طفلك للحفاظ على صحة بشرته. كما أن فيتامين ” أ ” مفيد أيضاً لتقوية النظر و الحفاظ على عيون طفلك الصغير.

 

6- فوائد القراصيا للرضع في تقوية الشعر 
الحديد هو أحد العناصر المهمة لتقوية الشعر، و ذلك لأنه يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء في الجسم، و بالتالي يزيد من الدورة الدموية في الجسم و يساعد على تغذية الشعر بما يحتاجه من فيتامينات و معادن.


7- تساعد على زيادة شعور طفلك بالشبع
تحتوي القراصيا على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية و التي تجعل طفلك يشعر بالشبع و الإمتلاء بعد الانتهاء من تناولها. 

 

وبالإضافة لذلك، فإن القراصيا غنية بسكر الفركتوز ” سكر الفاكهة ” و الذي يجعل طفلك يشبع و لا يتسبب في إرتفاع مستوى سكر الدم بصورة كبيرة

 

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