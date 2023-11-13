غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون تشهد حفل ختام مهرجان فنون الأداء الدورة الثالثه

شهدت الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون حفل ختام مهرجان فنون الأداء الدورة الثالثه والتى حملت اسم المونولجيست المصرى محمود شكوكو .

بدأ حفل الختام فعالياته بالسلام الجمهورى ثم قدم طلاب المعهد اسكتش غنائي للمطربة ليلى مراد بعنوان " اللى يقدر على قلبى " اخراج عادل مهران وفيلم قصير تناول فعاليات المهرجان ولقطات من العروض المسرحيه التى قدمت على مسرح نهاد صليحة المكشوف.

هذا وقد اعربت الاستاذ الدكتور سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبيه عن سعادتها بما يقدمه أبناء المعهد من إعمال تعكس مدى موهبتهم وتميزهم الفنى واضافت أن كل دورة يقيمها المعهد تحمل طابع خاص يميزها واهم ما ميز دورة هذه العام هو حرص الطلاب وترابطهم بهدف ظهور المهرجان بصورة مشرفة.



على جانب آخر صرحت الاستاذ الدكتور ساميه حبيب رئيس لجنه تحكيم المهرجان أنه على مدار سته ايام امتعنا طلاب المعهد للفنون الشعبيه بباقة من الأعمال المميزة واضافت أن هذا ليس بالجديد على طلاب أكاديمية الفنون تلك الأكاديمية المتميزة والمتفردة على مستوى الشرق الاوسط.

هذا وقد اعلن المخرج ابراهيم فخر عن جوائز المهرجان مشيرا أنلجتة تحكيم المهرجان هذا العام أضافت ثلاث جوائز خاصة بها حيث ارتأت اللجنة ضرورة منحهم واوصت بأهمية وجودهم فى الدورات التاليه وهم جائزة أفضل موسيقى تصويريه والتى ذهبت للطالب اسلام صالح عن عرض "حديث الصباح والمساء" جائزة التأليف وحصل عليها الطالب حسن على عن عرض "مهرجان بكين" واخيرا جائزة أفضل بوستر وفاز بها الطالب عبده بكر عن بوستر العرض المسرحى "مهرجان بكين"

على جانب آخر حصل على جائزة افضل ديكور مسرحى الطالبه ايه ايهاب عن ديكور مسرحية " الغجرى " وحصل على جائزة أفضل ازياء ومكياج الطالب محمد شاكر عن عرض "حديث الصباح والمساء "وذهبت جائزة أفضل استعراضات وتعبير حركى للطالب عبد الرحمن طه

هذا وقد أعرب الفنان حسام داغر عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الهام وأكد أن المهرجان قدم مجموعة من المواهب الشابه والتى سوف تضىء الساحة الفنيه قريبا وأعلن عن جوائز التمثيل حيث حصدت الطالبه منه توفيق على جائزة افضل ممثله دور ثانى ، وحصل على جائزة افضل ممثل دور ثانى مناصفة كلا من منير سليمان ومحمد المغازى ، فى حين ذهبت جائزة افضل ممثله دور اول مناصفة بين كلا من روان عادل و رؤيا الديدي وجائزة أفضل ممثل دور اول فقد ذهبت مناصفة بين كلا من عاصم تركى و زياد محمد واخيرا حصل على جائزة أفضل مخرج الطالب محمد شاكر عن عرض "حديث الصباح والمساء"

هذا وقد أعلنت الدكتورة ساميه حبيب عن جائزة أفضل عرض مسرحى والتى حصل عليها وعن جدارة العرض المسرحى " مهرجان بكين "

هذا وقد اعربت "جبارة " عن سعادتها بهذا الكم الكبير من المواهب الشابة من أبناء المعهد العالى للفنون الشعبية وأضافت أن أكثر ما ابهرها هو تنوع مواهب طلاب المعهد من غناء ، استعراض ، تمثيل وإخراج وقد اشادت بكل ما قدمه المهرجان من عروض على مدار أسبوع كامل وتوجهت بالشكر لكلا من الاستاذ الدكتور سمر سعيد عميد المعهد والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنه الفنيه لحرصهما على متابعة كل تفاصيل المهرجان وتذليل كل العقبات للطلاب كما توجهت بالشكر للسادة أعضاء لجنه التحكيم لجهودهم على مدار أسبوع كامل فى تقييم اعمال الطلاب .

حضر الحفل الاستاذ الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالى للفنون الشعبيه سابقا ، الناقد محمد الروبى ، الاستاذ الدكتور طارق مهران المدير التنفيذى للمركز الأكاديمي للثقافة والفنون،الاستاذة مها السيد أمين عام الأكاديمية ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالأكاديمية.