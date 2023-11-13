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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في عددها الجديد.. "مسرحنا" تناقش التأليف والإعداد الموسيقي في العرض المسرحي

صدى البلد

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "845 ".

استهل العدد في المتابعات والأخبار بتقرير خبري حول "أوبريت أرض مصر" بثقافة بورسعيد في ختام الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وتقرير حول عرض "أنا وهي" تاريخ النساء على مسارح سوهاج، وتقرير خبري لآية سيد عن حفل توقيع كتاب "سوسيولوجيا المسرح عند الناقد حسن عطية".

ونقرأ في العدد متابعة لـ همت مصطفى حول ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، وفي السياق نفسه تنقل نادين فتح الله وقائع ندوة تطوير مهارات التمثيل والإخراج المسرحي، وتتابع ياسمين عباس الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل وآراء المدربين والمنظمين.

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وفي قسم الحوارات والتحقيقات نطالع تحقيقا أجرته رنا رأفت مع المؤلفين الموسيقيين حول التأليف والإعداد الموسيقي في العرض المسرحي، وتحاور سامية سيد د. مروة مهدي حول صدور الطبعة الورقية من ترجمتها لكتاب "مسرح ما بعد الدراما".

وفي قسم رؤى تكتب د. وفاء كمالو "سقوط زيوس وكريون في مسرحية أنتيجون" ويكتب محمد عبد الرحمن عن عرض" فتوات بولاق" حرافيش نجيب محفوظ بين الأدب والسينما والمسرح.

وفي باب نوافذ يكتب مجدي مرعي حول المسرح المدرسي بين الواقع والمأمول، ويكتب عيد عبد الحليم عن المخرج الراحل حسن عبده "طائر المسرح المحلق"، ويكتب فاروق صبري نصا قصيرا بعنوان "هنا غزة.. هنا امرأة تصرخ: يا رب غزة، وننشر الجزء الرابع من ترجمة أحمد عبد الفتاح لكتاب "فينومينولوجيا المكان المسرحي" لـ ليزا ماري بوللر
ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الثامن عشر من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "الريحاني بلا مسرح ولا زوجة!!".

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الالكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب ابراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح عادل العدوي، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

 

قصور الثقافة الإخراج المسرحى الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات أطفال المحافظات الحدودية الهيئة العامة لقصور الثقافة

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