وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يزور إسرائيل الخميس المقبل

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، إن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيزور إسرائيل يوم الخميس القادم.

ووفقا للصحيفة "إسرائيل اليوم" تبذل تل أبيب جهودا لتجديد قدوم زعماء من أوروبا من أجل تقديم الدعم لإسرائيل في الحرب على غزة.

وبحسب الصحيفة فإن الغرض من الزيارة هو الحفاظ على التقدير الدولي الممنوح لإسرائيل كجزء من الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن إسرائيل تقتل الأطفال والنساء في غزة" ، ترمز إلى تغيير محتمل في الدعم المقدم من الدول الغربية تجاه إسرائيل.