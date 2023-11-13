ناشطة سويدية تدعم فلسطين بمظاهرة مناخية وتتعرض لموقف مُخذِل.. فيديو

أعلنت ناشطة المناخ السويدية جريتا ثونبرج دعمها لفلسطين وأكدت ذلك من خلال خطاب لها في مظاهرة مناخية تجمع عشرات الآلاف في أمستردام حيث قالت "باعتبارنا حركة العدالة المناخية، علينا أن نستمع إلى أصوات أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد وأولئك الذين يناضلون من أجل الحرية والعدالة. مضيفة: "بخلاف ذلك، لن تكون هناك عدالة مناخية دون تضامن دولي" داعية سيدتين للصعود إلى المسرح والحديث عما يحدث في فلسطين.

ظهر ذلك في مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام والذي أوضح صعود رجلًا على المسرح ومقاطعة جريتا ثونبرج بأخذ الميكروفون منها قائلًا "لقد جئت من أجل مظاهرة مناخية، وليس وجهة نظر سياسية". وذلك قبل أن يتم إخراجه وسط إطلاق صيحات الاستهجان من جانب الحشد.

لا عدالة مناخية على الأراضي المحتلة

ثم أمسكت جريتا ثونبرج بالميكروفون وكررت: “اهدأ.. اهدأ”. وبعد توقف قصير بدأت تهتف مع الجمهور قائلة "لا عدالة مناخية على الأراضي المحتلة".

وقبل أن تصعد جريتا ثونبرج التي تبلغ من العمر 20 عام إلى المسرح، توقف الحدث لفترة وجيزة عندما لوحت مجموعة صغيرة من النشطاء في مقدمة الحشد بالأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين.

مظاهرة للاحتجاج المناخي

وجاء الحادث بعد أن سار عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع أمستردام يوم 9 نوفمبر الجاري للمطالبة بمزيد من الإجراءات لمعالجة تغير المناخ في احتجاج حاشد قبل 10 أيام فقط من الانتخابات الوطنية، وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

وزعم المنظمون أن 70 ألف شخص شاركوا في المسيرة ووصفوها بأنها أكبر احتجاج مناخي في هولندا.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "منزلنا يحترق"، و"في عام 2050: يا أبي، ما هي الأشجار؟"، و"العدالة المناخية الآن"، واحتشد المتظاهرون في الساحة المركزية في أمستردام وانطلقوا في الشوارع.

وكانت جريتا ثونبرج من بين أولئك الذين ساروا في القلب التاريخي للعاصمة الهولندية "أمستردام".