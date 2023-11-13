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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: مصر الدولة الأولى عالميا في أعداد النخيل وإنتاج التمور

التمور
التمور

كشف محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل افتتاح مهرجان التمور بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء.

 

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وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن "، :" مصر لها مرتبة متقدمة في إنتاج التمور ومصر الدولة الأولى عالميا في أعداد النخيل وإنتاج التمور "..

 

وتابع محمد القرش:" الدولة المصرية تهتم بزراعة التمور بشكل كبير وأكبر مزرعة لإنتاج التمور في العامل متواجدة في مصر وهي تضم 2.5 مليون نخلة ".

 

 وأكمل محمد القرش:" يتم زراعة أصناف جديدة من التمور على أرض مصر بما يفتح آفاق وفرصا لتدعيم صناعة التمور والعاملين فيها ".

 

 ولفت محمد القرش:" لدينا أنواع مختلفة من التمور الجافة والرطب وبعض أنواع البلح والتمور يتم تصديرها للخارج .

الزراعة التمور البلح النخيل اخبار التوك شو

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