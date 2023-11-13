الزراعة: مصر الدولة الأولى عالميا في أعداد النخيل وإنتاج التمور

كشف محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل افتتاح مهرجان التمور بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء.

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن "، :" مصر لها مرتبة متقدمة في إنتاج التمور ومصر الدولة الأولى عالميا في أعداد النخيل وإنتاج التمور "..

وتابع محمد القرش:" الدولة المصرية تهتم بزراعة التمور بشكل كبير وأكبر مزرعة لإنتاج التمور في العامل متواجدة في مصر وهي تضم 2.5 مليون نخلة ".

وأكمل محمد القرش:" يتم زراعة أصناف جديدة من التمور على أرض مصر بما يفتح آفاق وفرصا لتدعيم صناعة التمور والعاملين فيها ".

ولفت محمد القرش:" لدينا أنواع مختلفة من التمور الجافة والرطب وبعض أنواع البلح والتمور يتم تصديرها للخارج .