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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7.3% زيادة فى صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2022

صدى البلد

 

 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الاثنين   الموافق      13    /       11  / 2023 النشرة السنـوية   " التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيـل عـام  2022 " وتتناول النشرة حجم التجارة (صادرات - واردات ) مع دول حوض النيل ( السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - روانـــدا -  بروندى - إريتريا- جنوب السودان) .
• ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

-  بلـغ إجمـالــى قيمـة الصـــادرات لـــدول حـــوض النيـل 1.7 مليـار دولار  عـام 2022 مقـابــل 1.6 مليــار  دولار  عام  2021 بنسبـة زيادة قدرها  7.3٪ .
-  بلـغ إجمـــالـى قيمــة الـواردات مــن دول حــوض النيل 1.4 مليـار دولار عــام 2022 مقابــل 0.7 مليــار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9 ٪.  
-  جـاءت السـودان فـى المرتبــة الأولــى للصادرات بما قيمتـه 929.2 مليون دولار عـــام 2022 مقابـــل  826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 12.4 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان اسمدة، لـدائن ومصنوعاتهــا (مـواد خام لصناعة البلاستيك). 
- جاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022 مقابل 382.0 مليون دولار عام 2021 بنسبه انخفاض قدرها 7.0٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لـدائن ومصنوعاتها ، الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها. 
- جــاءت الكونغو فى المرتبــة الأولـى للواردات بما قيمتـه 524.5 مليـون دولار عــام 2022 مقابــل 110.9 مليـون دولار  عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 373.0٪ وكان أهـم الأصناف التى تم إستيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.
- وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار  عام 2022 مقابل 385.6 مليون  دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 30.8 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية،قطن. 
- جاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 625.0 مليون دولار  عام 2022 مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021  بنسبه زيادة قدرها 31.5%.
- جــاءت مجموعــة المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة والمشروبــات والتبـغ فـى المرتبـة الأولــى للــواردات بمـا قيمتــه   674.1 مليون دولار  عـام 2022 مقابــل 604.6 مليون دولار  عـام 2021 بنسبـه زيادة قـدرها 11.5٪.

التبادل التجاري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات المنتجات الحيوانية النشرة السنوية دول حوض النيل جنوب السودان صادرات مصر صناعة البلاستيك

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