الصحف الإماراتية اليوم| الحرب على غزة تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 260 مليون دولار يومياً.. جانتس: دعوات الإطاحة بنتنياهو ضرب من الجنون



وزير الدفاع الإسرائيلي: سنعيد الرهائن من غزة بأي طريقة ممكنة

بابا الفاتيكان يطلب إدخال مساعدات أكثر بكثير إلى غزة

قصف مدفعي إسرائيلي على لبنان



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

أفادت صحيفة البيان بتأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، يوم الأحد، أن إسرائيل ستعيد الرهائن بأي طريقة ممكنة من غزة سواء بالقوة أو من خلال المفاوضات.



وقال غالانت في اجتماع مع أقارب الرهائن: "نعتزم إعادة أحبائكم بأي طريقة ممكنة، سواء بالقوة أو من خلال المفاوضات.

وأضاف: خلال هذه الحرب، وزارة الدفاع بأكملها لديها مهمتان، هزيمة حماس وإعادة الرهائن، بحسب ما نقلت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وشدد جالانت على أن الجدول الزمني للعملية العسكرية في قطاع غزة غير محدود، وسيستمر على الأقل حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.

وأضاف جالانت: "في 7 أكتوبر، توقعت حماس أن تنهار إسرائيل، ولكن حدث العكس تماما، نحن نبحث عن أي طريقة ممكنة لإعادة مواطنينا إلى الوطن، حماس تبحث عن وسيلة لوقف جيش الدفاع الإسرائيلي، فقط الضغط العسكري سيقربنا من هدفنا، الشيء الوحيد الذي بدأ يؤثر على حماس هو إدراك أنها تدفع ثمن [أفعالها]. أنا أعرف حماس منذ عقود، فقط الضغط العسكري سيساعدنا. ليس لدينا جدول زمني لهذه الحرب، سنستمر حتى نعيد الرهائن".



وأشارت الصحيفة إلى اعلان الرئاسة الإسرائيلية الأحد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في اتصال مع نظيره الإسرائيلي إنه "لم يتهم إسرائيل بإيذاء المدنيين عمدا" في غزة، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ورحب إسحق هرتسوج بالاتصال الذي "أوضح" فيه ماكرون تصريحاته، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإسرائيلية.

وفي مقابلة بثتها "بي بي سي" مساء الجمعة، حضّ ماكرون إسرائيل على وقف القصف الذي يقتل مدنيين في غزة، قائلا "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون. هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل".

وقالت الرئاسة الإسرائيلية إن "ماكرون أوضح أنه لم تكن لديه نيّة اتهام إسرائيل بتعمد إيذاء مدنيين أبرياء .

وأوضح الرئيس الفرنسي أن تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "تتعلق بالوضع الإنساني الذي يظل قضية مهمة بالنسبة إليه وإلى كثير من الدول".

وأفادت صحيفة الخليج بإعلان وزارتا المالية والصحة في إسرائيل، اليوم الاثنين تخصيص مبلغ إضافي من الموازنة لتعزيز البنية التحتية الأمنية للمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت الوزارتان في بيان مشترك أنه سيتم تخصيص مبلغ قدره 200 مليون شيكل (حوالي 51 مليون دولار)، للتعزيز الفوري للبنية التحتية الأمنية للمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وجاء القرار بعد التوصل إلى اتفاق بين وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الصحة أورييل بوسو.



وذكرت صحيفة الاتحاد أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، طال، أمس الأحد، مجدداً بإنهاء الأعمال القتالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ودعا إلى تقديم مساعدات إنسانية «أكثر بكثير» لقطاع غزة.

وقال بابا الفاتيكان «كفى.. كفى أيها الإخوة، كفى»، مضيفاً أن الجرحى في قطاع غزة بحاجة إلى رعاية فورية، وأكد ضرورة توفير الحماية للمدنيين.

وذكر أيضاً أنه يجب إطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حركة «حماس». وفي كلمته أمام الحشود في ساحة القديس بطرس، قال البابا إن الأسلحة لن تجلب أبداً السلام وإن الصراع يجب ألا يتسع. وتابع قائلاً «أنا قريب من كل الذين يعانون، سواء كانوا من الفلسطينيين أو الإسرائيليين»، مضيفاً أنه يصلي من أجلهم.

كما قالت صحيفة الإمارات اليوم إن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق المعارض بيني جانتس، عارض دعوات عامة لاستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، حسبما ذكرت الاذاعة العامة الإسرائيلية "كان" نقلا عن مصادر قريبة من عضو مجلس الحرب الإسرائيلي.

وقالت المصادر إن غانتس يعتبر دعوات الإطاحة بنتانياهو في خضم الحرب على غزة " ضرب من الجنون".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن القناة الإسرائيلية، أضافت المصادر أن غانتس يعتقد بشدة أن الوقت سيحين للقيام بمراجعة شاملة للمسؤوليات فيما يتعلق بالإخفاقات التي أدت إلى هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.



ولفتت الصحيفة إلى ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، بتعرض أطراف عدة بلدات لقصف مدفعي إسرائيلي.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "أطراف بلدات طيرحرفا وشيحين وأم التوت تعرضت لقصف مدفعي معادٍ"، مشيرة إلى تسجيل إطلاق صاروخ موجه من داخل الأراضي اللبنانية.

وأضافت أن إسرائيل أطلقت ليلًا عددًا من قذائف المدفعية المباشرة على محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، موضحة أن ليل المناطق الجنوبية وعلى طول الحدود مع فلسطين المحتلة كان متوتراً بفعل التحليق المستمر للطيران الاستطلاعي وعلى علو منخفض مركزاً بتحليقه فوق مجرى نهر الليطاني واستمر حتى ساعات الصباح الأولى.