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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم 6 رضع.. استشهاد 15 طفلا في مجمع الشفاء بسبب الأكسجين والوقود

صدى البلد

أعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم الاثنين، أن 15 شهيدا ارتقوا في مجمع الشفاء خلال 48 ساعة، وهم ستة من أطفال الرضع، و9 في قسم العناية المكثفة.

وافادت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد أحد أطفال الرضع، واثنين من مرضى العناية المركزة، بمجمع الشفاء الطبي، بسبب توقف أجهزة الأكسجين عن العمل، لنفاد الوقود.

ولا يزال مجمع الشفاء محاصرا من قوات الجيش الإسرائيلي  من مدفعية الاحتلال، والطائرات المسيرة.

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وتستهدف الطائرات كل من يتحرك من محيط المجمع بالرصاص والصواريخ.

ورأي العاملين في المجمع صعوبة في إخلائه، لأن هناك أكثر من 60 مريضا في العناية المكثفة، وأكثر من 40 رضيعا، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى.

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