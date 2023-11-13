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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد علوم عين شمس: استبدال الميدتيرم بامتحانات فصلية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 

كشف الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، عن طبيعة امتحانات الفصلية التي تعقد للطلاب في الكلية.

 وأوضح أنه لا يتم إجراء امتحانات الميدتيرم للطلاب ويتم استبدالها بامتحانات فصلية تعقد مرتين.

وأشار العميد إلى خلال تصريحاته لصدي البلد أن الامتحانات الفصلية تعقد مرتين خلال فترة الدراسة. الأولى في الأسبوع الرابع أو الخامس، والثانية في الأسبوع الثامن أو التاسع.

وأوضح ،أن تعقد الامتحانات الفصلية مرتين يعطي الطلاب فرصة أكبر لتعويض أي اختلال في أدائهم. وأكد أن الامتحانات الفصلية التي تمت في المرحلة الأولى أظهرت أداءًا أفضل من امتحانات الميدتيرم.

وأشار إلى أن الامتحانات الفصلية تمت على مدار أسبوعين لجميع البرامج بالكلية البالغ عددها 35 برنامجًا.

 

 وأكد عميد علوم عين شمس، أنه وجد أن طلاب الكلية قد أظهروا أداءًا أفضل في الامتحانات الفصلية وذلك وفقًا للتجربة.

واوضح العميد رجاء أيضًا على أهمية مسؤولية الطلاب في التأكد من كتابة ورقم نموذج الاختبار ورقم الجلوس على ورقة الإجابة وورقة الأسئلة. كما أشار إلى ضرورة عدم تداول الأدوات الكتابية في الامتحانات.

وأخيرًا، حذّر العميد رجاء من أي محاولة للغش، مؤكدًا أن أي طالب يقوم بذلك سيتم تحويله فورًا للشؤون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، دون أي تهاون، وقد يتعرض لعقوبات تصل حتى الفصل من الكلية.

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عميد علوم عين شمس: استبدال الميدتيرم بامتحانات فصلية

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