غداً .. احتفالية كلية الطب جامعة عين شمس باليوم العالمى لمرض السكرى

تنظم كلية الطب جامعة عين شمس غداً الثلاثاء فعاليات للتوعية بمرض السكرى تبدأ بجولة المشي في حديقه العرب المحمدي الساعة ٣٠: ٨ صباحاً ثم تستكمل الفعاليات بندوة توعوية في مدرج البنهاوي من الساعة 10 صباحاً.

في إطار الاحتفالية باليوم العالمي للسكرى الموافق 14 نوفمبر 2023، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الصحى لمرضى السكر والكشف المبكر والتوعية بالمرض والوقاية من مضاعفاته.

وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة على الأنور عميد كلية الطب والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتناقش الندوة تسليط الضوء على التغذية الصحية و أهمية الرياضة لمرضى السكر.

وعلى هامش الإحتفالية سوف يتم إجراء فحوصات مجانية بأحدث الأجهزة لمستوى السكر العشوائي والتراكمي في الدم، ضغط الدم ، الدهون والوزن.