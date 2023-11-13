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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصدير كلينكر وأسمنت أبيض بميناء شرق بورسعيد

تفريغ 1293 سيارة
تفريغ 1293 سيارة لذوى الهمم بميناء غرب بورسعيد

استمرت عمليات  شحن خام الكلينكر و الأسمنت وتفريغ سيارات بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فقد استقبل ميناء شرق بورسعيد  السفينة FLC FORTUNE القادمة من تركيا لشحن 46 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى كوت ديفوار  .

كما وصل ميناء شرق بورسعيد  السفينة GLAFKOS القادمة من قبرص وذلك لشحن 44 الف طن أسمنت أبيض معبأ وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن مستكملة رحلتها البحرية فى حوض البحر المتوسط   .

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد  سفينة الرورو العملاقة   AH SHIN القادمة من ميناء العقبة لتفريغ 1293 سيارة لذوى الهمم حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها ، لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا  .

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وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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