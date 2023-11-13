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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة : إزالة 50 ألف متر تعديات على أراض زراعية بأبو النمرس

ازالة تعديات
ازالة تعديات

نفذت محافظة الجيزة سلسلة من الحملات المكبرة بالتعاون مع قطاع امن الجيزة لإزالة تعديات بالبناء المخالف علي الاراضي الزراعية بمراكز ومدن ابو النمرس والبدرشين وأوسيم . 

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بإزالة كافة التعديات علي الرقعة الزراعية ومواجهة مخالفات البناء.
حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة تعديات بالبناء المخالف علي مساحه ٥٠ الف م ٢ بمنيل شيحة بمركز ومدينة ابوالنمرس مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض علي النيابة العامة حيث شملت المخالفات التي تم إزالتها مبني مكون من دور ارضي و٣ ادوار وعدد ٢ جمالون وأسوار ومنشأت مخالفة . 
كما شدد المحافظ علي إزالة مخالفات البناء والتعديات التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية بمناطق بشتيل والبراجبل بمركز ومدينة أوسيم بالإضافة الي إزالة جمالون ومنشات مقامه بالمخالفة علي الاراضي الزراعية بمنطقة كفر زهران بالمرازيق بمركز ومدينة البدرشين  . 
وشدد المحافظ على رؤساء مراكز ومدن ابو النمرس والبدرشين وأوسيم بالمتابعة الدورية لإزالة اي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري علي المخالفات التي تم إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة . 
كما وجه راشد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي علي الرقعة الزراعية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مشدداً على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كلا في نطاقة . 
واكد محافظ الجيزة بِأن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية .

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