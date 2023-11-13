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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة : ضرورة إيجاد حلول غير تقليدية لدفع اقتصادات دول أفريقيا

صدى البلد

   أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اليوم،  الاثنين، ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وإيجاد حلول غير تقليدية لدفع اقتصاداتها المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشراكات الاقليمية .
وأعرب سمير ـ في كلمة خلال افتتاح النسخة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي لحضوره معرض ومؤتمر التجارة البينية الافريقي، هذا الحدث الذي تفتخر مصر باستضافته للمرة الثانية في دورته الثالثة.
كما أعرب عن شكره لكل من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي وكذلك سكرتارية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية على تنظيمهم هذا الحدث بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة .
وأضاف أنه في الوقت الذي كانت تتعافى فيه دول القارة من آثار الجائحة العالمية اندلعت الأزمة بين روسيا واوكرانيا وما تلاها من أزمات اثر سلبا على مصر ومختلف بلدان القارة الى جانب المستجدات السياسية الإقليمية الراهنة التي خلفت آثارها الواضحة من تداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة مما يوجب تعزيز التعاون بين الشركاء وايجاد حلول غير تقليدية لدفع اقتصادتنا المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشراكات الاقليمية والتي تتيحها مثل هذه الفعاليات.
 

 

أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الاتحاد الافريقي التجارة البينية التجارة والصناعة

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