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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنظم معرضا لتسويق منتجات الطلاب لتعزيز روح الابتكار والريادة

الدكتورة غادة فاروق
الدكتورة غادة فاروق

تنظم جامعة عين شمس معرضا لتسويق منتجات الكليات بالجامعة على مدي يومي ١٣ و١٤  نوفمبر الجارى، بهدف تعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع المحلي.

وقالت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، إن المعرض يسعي لتعزيز التواصل والتفاعل بين الكليات والمجتمع المحلي، وتعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار بين طلاب الجامعة.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان المعرض سيشمل مجموعة متنوعة من المنتجات التي تم إنتاجها بواسطة طلاب الكليات وسيتم عرض منتجات مثل الحرف اليدوية، والمنتجات الغذائية، والمنتجات الزراعية، والمنتجات التقنية، والتصاميم الفنية، والمزيد.

ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي بأهمية الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، وتشجيعهم على تطوير وتسويق منتجاتهم الخاصة. 

كما يعتبر المعرض فرصة للكليات لعرض قدرات طلابها ومهاراتهم وتعزيز التواصل بين الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأفراد المجتمع المحلي.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق، أن هذا المعرض يعكس تفاني الجامعة في تطوير قدرات طلابها وتعزيز روح الابتكار والريادة، ويعزز الروابط القوية بين الجامعة والمجتمع المحلي. تأمل الجامعة أن يكون المعرض فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وخلق فرص جديدة للشباب الطموح.

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