محمد صبحى يحتفل بعيد زواجه الـ 50 : زوجتي كم أحببتك وأفتقدك

حرص الفنان محمد صبحى على الإحتفال بعيد زواجه الـ 50 من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتامعى “فيسبوك”.

ونشر محمد صبحى صورة تجمعه بزوجته الراحلة وكتب :" زوجتي الحبيبة الغالية نيفين .. ده كان آخر بوست احتفالنا بعيد زواجنا قبل رحيلك .. واليوم ١٣ نوفمبر عيد جوازنا ال ٤٣ قبل رحيلك واليوم ال ٥٠ حبيبتي ادعو لك في كل صلاة .. بالرحمة والمغفرة وأن يكافئك لخلقك وايمانك وإنسانيتك كنتي أعظم حبيبة وزوجة وأم رائعة .. بعدك اصبح العالم في معظمه بلا اخلاق ولا إنسانية ولا وفاء .. حبيبتي كم احببتك وأفتقدك.

فاجأ الفنان محمد صبحي جمهوره برأيه أنه ضد حملات مقاطعة المنتجات الغذائية المستوردة من أمريكا وإسرائيل.

وقال محمد صبحى فى مداخلة له فى القاهرة اليوم مع الفنان إدوارد: إن حملات المقاطعة التى تجتاح السوشيال ميديا لا تضر أمريكا بل تضر المصريين أنفسهم أو أصحاب المحلات الذين أشاروا هذه المنتجات.

وأضاف محمد صبحى : أرى أن من الأفضل أن يقوم بهذه الحملات المصريين فى الخارج الذين يعيشون فى أمريكا عليهم مقاطعة منتجاتهم وهو له تأثير أكبر.

محمد صبحى

وقد حرص الفنان محمد صبحى على دعم فلسطين وذلك خلال اخر ليلة عرض لمسرحيته الأخيرة “عيلة اتعمل لها بلوك”.

وقام محمد صبحى برفع علم فلسطين عقب انتهاء العرض المسرحى “عيلة اتعمل لها بلوك”.

مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك

مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك " يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة " استوديو الممثل ": وفاء صادق ، حمدي السيد ، كمال عطية ، مصطفي يوسف ، محمد يوسف ، محمد سعيد ، رحاب حسين ، داليا حسن ، منة طارق ، ليلي فوزي ، محمود أبو هيبة ، محمد شوقي طنطاوي ، انجيليكا أيمن ، مايكل وليم.

المسرحية من تأليف مصطفي شهيب ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي، والأزياء للدكتورة مروة عوده ، والأشعار لعبد الله حسن ، والموسيقي والألحان لشريف حمدان ، والاستعراضات لمحمد سميح.

والمسرحية عن حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، تعرض في شكل كوميدي استعراضي غنائي.

وتعد مسرحية " عيلة اتعمل لها بلوك " ثاني مسرحية في التعاون بين النجم محمد صبحي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، ويشار إلى أن منصة watch it تعرض مسرحية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحي على شاشتها بعد عرضها تلفزيونيا لأول مرة على قناة cbc في عيد الأضحى الماضي، وذلك بعد عرضها في أكثر من موسم مسرح بمدينة سنبل ، وتحقيقها نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري والنقدي.