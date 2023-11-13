استكمال تنفيذ مبادرة رواد النيل لتمكين المرأة بالدقهلية

قال الدكتور " ايمن مختار" محافظ الدقهلية انه تم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق اهداف التنمية المجتمعية ودعمها و منحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن..



و اوضحت الدكتوره هبه البيلي مدير ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة انه تم التنسيق والتعاون مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومركز تطوير الاعمال بالبنك الاهلى المصرى لتنفيذ خطه نصف سنويه بكافه مراكز المدن والاحياء لتحقيق الاستفاده القصوى للفتيات فى سن العمل من مبادرة رواد النيل وقد قامت الاستاذه ياسمين مهند رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع السادة مسئولي مركز تطوير الاعمال بالبنك الاهلي المصرى ومركز شربين ومركز بلقاس لتنفيذ عدد ٢ ورشة عمل بمركز شربين ومركز بلقاس وقد استهدفت ورش العمل تدريب خريجيات الجامعات والمعاهد بمحافظه الدقهليه من مكلفات الخدمه العامه والرائدات الريفيات ومن المقرر ان يتم استكمال تنفيذ خطه عمل الادارة النصف سنويه لتشمل كافه مراكز المحافظه وتتضمن هذه المبادرة حزمه متكامله من الخدمات غير التمويليه كالتوعيه باعداد دراسه الجدوى وادارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات وذلك بهدف خلق بيئة استثماريه ملائمه للتمكين المالى والفنى للمرأة لاقامه المشروعات الصغيرة والمتوسطه وكذا معالجه التحديات والمعوقات التى تواجهها وبناء القدرات المؤسسيه لهذا القطاع الحيوى وذلك لخدمه مجتمعنا..



واضافت ان ورش العمل التى تم تنفيذهما شارك فيهما محاضرين من مركز تطوير اعمال البنك الاهلى المصرى كلا من الاستاذه مريم عبد الغفار غانم واميرة الشربيني رجب.

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