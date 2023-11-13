بقذيفة الياسين 105.. المقاومة الفلسطينية تستهدف 4 آليات عسكرية إسرائيلية

قالت كتائب القسام اليوم الاثنين، إنها استهدفت 4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105.

وأضافت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين: "استهدفنا موقعي كيسوفيم ومارس العسكريين برشقات صاروخية مركزة".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس الأحد إنهم :"لم يستعدوا لمثل هذا السيناريو ( عملية طوفان الأقصى)".

والتقى هاليفي برؤساء البلديات والمدن الجنوبية الإسرائيلية، وأكد في بداية حديثه معهم الفشل الاستخباراتي الذيأدىإلى أحداث 7 أكتوبر، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وأوضح هاليفي قائلا: “نحن على دراية بالفشل..فشلنا في الدفاع عن المجتمعات، لم نستعد لمثل هذا السيناريو.. سوفنتعلم كل شيء ونتعلم الدروس”، مضيفا :"نحن مصممون على إكمال المهمة وتدمير حماس".