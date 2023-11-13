وضع الأسئلة إلكترونيا ومعايير خاصة للورقة الامتحانية بجامعة عين شمس

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، آخر استعدادات الكلية لامتحانات الميدتيرم وموعدها، لافتا إلى أن امتحانات الميدتيرم ستعقد بعد نهاية الأسبوع السادس من الدراسة.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن امتحانات الميدتيرم ستكون عبارة عن أسئلة مقالية بالكامل لتحقيق نوع من التنوع وتكون مختلفة عن طبيعة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني.



وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إل، أن أعضاء هيئة التدريس تنتهى حاليا من وضع الأسئلة من خلال بنوك الأسئلة عن طريق برنامج إلكترونى يحقق الحيادية فى الامتحانات للطلاب، لافتا إلى أنه مع انطلاق امتحانات الميدتيرم تتوقف المحاضرات لمدة أسبوع لحسن انتهاء الامتحانات.

معايير الورقة الامتحانية بالجامعات المصرية



1- أن تغطى الأسئلة كل المنهج الدراسى.

2- أن تقيس الأسئلة جميع مخرجات العملية التعليمية – المهارات العملية – المهارات الذهنية – المهارات العامة الأخرى المتعلقة بالحياة المهنية للطالب فيما بعد)





3- أن تتنوع الأسئلة (بين المقالية و الموضوعية - و كذلك المنظومية ان أمكن)،

4- تراعى الفروق الفردية بين الطلبة بالإضافة لبعض الأسئلة التى تكشف عن الطلاب الموهوبين.

5- أن تتسم الأسئلة: بالصدق (مدى نجاح الاختبار فى قياس ما يدعى قياسه) والثبات والموضوعية (عدم تباين نتائج الاختبار بين مصحح ونفسة وكذلك بين المصحح ومصحح أخر).