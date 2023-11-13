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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التفاصيل الكاملة للمدينة الطبية بجامعة عين شمس

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس استكمال أعمال إنشاء المدينة الطبية العالمية بقلب القاهرة فى جامعة عين شمس للاطلاع على ما تم من أعمال ووضع خطة للانتهاء وتسليم المشروع.


ورافقه بالجولة الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس وأ.د ياسر مجاهد مدیر مركز الاستشارات الهندسية و استشارى مشروع مدينة عين شمس الطبية.

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، و انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، الذي سيخدم الآلاف من المرضى.


كما شارك بالجولةالدكتور حازم الدالى المستشار الهندسى لعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات و أ.د.رغدة طلال مدير مستشفى الطواريء و النقيب محمود طارق عثمان من الأشغال العسكرية.


وخلال الزيارة أشاد أ.د محمد ضياء بالجهد المبذول للإنتهاء من هذا المشروع القومى الضخم والذى يحظى باهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما وجهه بسرعة انتهاء الأعمال  لتقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة لآلاف المرضى داخل المدينة الطبية بجامعة عين شمس. 
 

وأثناء الجولة استمع  لما قدمه أ.د. على الانور من شرح تفصيلى لتطوير المدينة الطبية بداية من الحديقة الملحقة بالمدينة الطبية والتخطيط لإنشاء ممشى للمرضى والطلاب داخل الحديقة الطبية ، كذلك المراعاة فى التصميم انشاء ملاعب متطورة كملعب خماسى و ملعب كرة طائرة وكرة سلة للترفيه عن الطلاب والمشاركة بالأنشطة الرياضية حيث زادت نسبة المساحات الخضراء الى ٣٠ % بالإضافة الى فتح باب طوارئ لخروج المرضى والطلاب والعاملين بالمستشفيات لطريق محطة المترو للتيسير على الجميع، بالإضافة إلى انشاء مبنى مركز إعادة تأهيل المرضى وتطوير مكتبة عرب المحمدى.


واشتملت جولة المرور على موقع إنشاء بنك الدم الرئيسي المكون من دور واحد وميزانين تم تطويرهم بأحدث التقنيات المجهزة وتأسيس لوحات الكهرباء وغرف الاستقبال وتخطيطه بشكل ملائم لتقديم الخدمة للمتبرعين وجارى الإنتهاء من أعمال الوجهات.


بالإضافة إلى جولة بمبنى مستشفى الطوارئ الجديدة المكون من ٧ أدوار والذي يشمل 8 غرف عمليات و 150 سرير داخلي و60 سرير رعاية من ضمنهم 20سرير رعاية سموم، وبالإضافة إلى دور إداري وأكاديمى وقاعات محاضرات وقسم للإشعة مزود بجهازين آشعة مقطعية.

والجدير بالذكر أن المدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن ١١ مشروعاً، في مقدمتها مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلى، وحديقة عرب المحمدى أكبر الحدائق، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش، وكما تم تطوير الموقع العام وإنشاء السور الخارجي وبوابات المدينة الطبية.
كما تتضمن المدينة الطبية ، مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مركز علاج الاورام والطب النووي، مركز السموم الاکلینیکی، مستشفى امراض وجراحات القلب والصدر والاوعيه الدمويه، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسي.
وتهدف أعمال التطوير الإنشائية وتحسين الخبرات البشرية إلى توفير خدمة متميزة للمرضى المترددين على المستشفيات بجودة عالية ومستوى طبی متميز ومعاصر، ورعاية صحية تتماشى مع إرشادات الجودة ومكافحة العدوى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وعمل الصيانة اللازمة لها، مع الاهتمام الدائم برفع الكفاءات البشرية من الأطباء والتمريض .

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