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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

Dubai AirShow.. مصر للطيران تشارك بأحدث طائراتها في العرض الثابت

مصر للطيران
مصر للطيران

شاركت مصر للطيران الناقل الوطني بأحدث طائراتها من طراز أيرباص A321neo في العرض الثابت بمعرض Dubai Airshow الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى 17 نوفمبر 2023.

وتعتبر هذه الطائرة من أحدث طائرات مصرللطيران التي  إنضمت لأسطول الشركة مؤخرا، وتمتلك مصر للطيران منها 7 طائرات.

وقامت إدارة الرحلات الخاصة بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية بالتعاون مع قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصرللطيران وكافة القطاعات والإدارات المعنية بالتنسيق مع شركة أيرباص لتشغيل رحلة خاصة رقم MS3215 من طراز أيرباص A321neo إلي مطار أل مكتوم الدولي لتواجد الطائرة في ساحة العرض الثابت أمام ضيوف معرض Dubai Airshow.
هذا وتعد مصر للطيران أول شركة طيران في أفريقيا تضم هذه الطائرة إلى أسطولها.

وتتميز الطائرة بمقصورة ذات تصميم واسع، والذي يتكون من فئتين، وهي درجة رجال الأعمال المكونة من 16 مقعداً والدرجة السياحية المكونة من 166 مقعداً بالإضافة إلي الشاشات الشخصية في كل مقعد وخدمة الإنترنت وغيرها من أعلي مستويات الرفاهية  لتعزز من مساعي الشركة لزيادة عدد الطائرات ذات الممر الواحد في الرحلات المتجهة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وقد تمّ تزويد الطائرة بمحركات من طراز CFM.

وتعتبر طائرة ايرباص من طراز A321neo هي الأكبر ضمن عائلة A320 ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في أيرباص، وتتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد مقارنةً بالجيل السابق من الطائرات المنافسة، مما يعزز قدرة مصر للطيران على الاستفادة من الكفاءة، وعلى الوفاء بإلتزاماتها تجاه الاستدامة، فضلاً عن تقليل تكاليف التشغيل.

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مصر للطيران Dubai Airshow ال مكتوم الشركة القابضة لمصرللطيران إيرباص A321neo أول شركة طيران

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