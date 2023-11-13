محافظ الغربية لوفد اقتصادي من مجلس الشيوخ: لدينا 23 قرية منتجة

أكد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، أن الغربية تتميز بأنها محافظة زراعية وصناعية وسياحية وتضم العديد من القرى المنتجة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمكتبه بديوان عام المحافظة اليوم “الإثنين”، الوفد البرلماني من لجنتي الزراعة والري والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في إطار التعاون والتكامل المؤسسي الذي أصّلته الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وعرض المحافظ، خلال اللقاء، فيديو حول إنجازات المحافظة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك فيديو عن عمليات الإنتاج في 23 قرية داخل المحافظة، ومنها الكتان من قرية شبرا ملس، وإعادة تدوير الكاوتش من قرية ميت الحارون، والمنظفات من قرية كفر الجنيدي، وعسل النحل من قرية شبشير الحصة، والسجاد اليدوي من قرية الدواخلية، والزبيب من قرية شنراق، والفخار من قرى بسيون وكفر الزيات، وغيرها.

من جانبهم، أشاد الوفد البرلماني بالتطوير الذي حدث في محافظة الغربية خلال السنوات الماضية مقدمين الشكر لمحافظ الغربية على الطفرة التي شهدتها أرض المحافظة ودعمه المستمر لأصحاب الحرف والمصانع.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد البرلماني من لجنتي الزراعة والري والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة رئيس لجنة الزراعة والري المهندس عبد السلام الجبلي، سيقوم بزيارة ميدانية لتفقد مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، للوقوف على خطوات التطوير به في إطار خطة الدولة للنهوض بتلك الصناعة الوطنية واستعادة الريادة المصرية فيها.