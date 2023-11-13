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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد مروع لكلب يحمل جمجمة بشرية بأحد شوارع المكسيك.. ما القصة؟

مشهد مروع لكلب يحمل
مشهد مروع لكلب يحمل جمجمة بشرية بأحد شوارع المكسيك

شوهد كلب في الشارع وهو يحمل جمجمة بشرية، وشوهد كلب آخر يركض مسرعا بعيدا مع ساعد موشوم في فمه.  

 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  قام رجل في بريساس دي لا بريمافيرا، وهو أحد أحياء مدينة زابوبان المكسيكية، باستدعاء الشرطة لرؤية كلب مروع، أعقبه حادث ثان في اليوم التالي. 

مشهد مروع لكلب يحمل جمجمة بشرية بأحد شوارع المكسيك

كانت المشاهد المروعة مجرد إشارة إلى أن شيئًا أكثر رعبًا سيتم اكتشافه قريبًا. 

 

تمكنت لجنة بحث خاليسكو ومجموعة بحث زابوبان من العثور على المكان الذي تحصل منه الكلاب على أجزاء الجسم البشري يوم الأربعاء (8 نوفمبر).

 

وتنتشر في المكسيك عمليات الاختفاء - التي ينفذها عادةً أعضاء عصابات المخدرات القوية. ولا يختلف الأمر عن مدينة زابوبان في ولاية خاليسكو، ففي وقت سابق من هذا العام تم اكتشاف 45 كيسًا تحتوي على بقايا بشرية في أحد الوادي.

جمجمة بشرية المكسيك كلب

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