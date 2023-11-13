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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يطالب الجماهير بمساندة منتخب مصر أمام جيبوتي

صدى البلد

أكد وليد صلاح الدين نجم كرة القدم المصرية السابق والنادي الأهلي، على ضرورة حضور الجماهير فى مدرجات ستاد القاهرة الدولي من أجل مساندة منتخب مصر خلال مباراة جيبوتي ضمن مباريات الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "أطلب من الجماهير أن تملأ مدرجات ستاد القاهرة الدولي، أمام منتخب جيبوتي ضمن تصفيات كأس العالم ويقوموا بالوقوف بجوار اللاعبين من أجل التأهل.

وأضاف: “منتخب مصر فى حال وجود جماهير فى كل المباريات سيكو مستوى اللاعبين مرتفع أكثر وأكثر ويعود المنتخب للمنافسة على جميع الألقاب في الفترة المقبلة”.

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