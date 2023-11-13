بهدوء تام وفي السر.. تفاصيل انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد وسر تأجيل الحمل

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي .. أحدث أنباء الانفصال في الوسط الفني وأثار ضجة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية ، خاصة بعد الخلافات التي وقعت بينهما ومع أسرة أحمد فهمي .

وخلال الساعات القليلة الماضية ، تم تداول معلومات تؤكد انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي ، لكن الأمر يدور في غاية السرية، حيث اتفق الثنائي على الانفصال بالفعل، لكن حتى الآن لم يحدث الطلاق رسمياً .

هنا الزاهد وأحمد فهمي

وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقنا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس، وحتى لا يتأثر نجاح الفيلم بانفصالهما، فقررا تأجيل الطلاق لحين عرض الفيلم .

وحتى الآن لم يعلن أي من الطرفين عن حقيقة الانفصال أو ما دار بينهما، ولم تتحدث هنا الزاهد عن انفصالها عن زوجها أحمد فهمي خلال الفترة الماضية ، وعندما تم توجيه سؤال لها بخصوص الطلاق ، في عرض الفيلم الخاص ، لم تجب عنه ، وقالت :" لو في حاجة أكيد هقولها لجمهوري" .

ومازال أحمد فهمي وهنا الزاهد يتابعنا بعضهما على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام ، ويحتفظان بصور بعضهما سوياً، لكن هنا توقفت عن نشر صور تجمعها بزوجها منذ أشهر قليلة .

ومنذ فترة وقع خلاف عائلي بين أحمد فهمي وزجته هنا، ومع شقيقه كريم فهمي وزوجته، رغم قوة العلاقة التي تربطهم ببعض ، لكن هنا وزوجة كريم فهمي اختلفا سوياً والغيا متابعة بعضهما وكذلك كريم فهمي .

و انتشرت شائعات حول حمل هنا الزاهد وأن ذلك الأمر هو السبب في الأزمة التي وقعت بين هنا وأحمد ، حيث ترفض هنا الزاهد فكرة الحمل والولادة حالياً وقررت تأجيلها لكن الأمر أثار غضب والدة أحمد فهمي .