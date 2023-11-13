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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بهدوء تام وفي السر.. تفاصيل انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد وسر تأجيل الحمل

هنا الزاهد و احمد
هنا الزاهد و احمد فهمي

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي .. أحدث أنباء الانفصال في الوسط الفني وأثار ضجة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية ، خاصة بعد الخلافات التي وقعت بينهما ومع أسرة أحمد فهمي . 

وخلال الساعات القليلة الماضية ، تم تداول معلومات تؤكد انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي ، لكن الأمر يدور في غاية السرية، حيث اتفق الثنائي على الانفصال بالفعل، لكن حتى الآن لم يحدث الطلاق رسمياً . 

هنا الزاهد وأحمد فهمي

وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقنا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس، وحتى لا يتأثر نجاح الفيلم بانفصالهما، فقررا تأجيل الطلاق لحين عرض الفيلم . 

وحتى الآن لم يعلن أي من الطرفين عن حقيقة الانفصال أو ما دار بينهما، ولم تتحدث هنا الزاهد عن  انفصالها عن زوجها أحمد فهمي خلال الفترة الماضية ، وعندما تم توجيه سؤال لها بخصوص الطلاق ، في عرض الفيلم الخاص ، لم تجب عنه ، وقالت :" لو في حاجة أكيد هقولها لجمهوري" . 

ومازال أحمد فهمي وهنا الزاهد يتابعنا بعضهما على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام ، ويحتفظان بصور بعضهما سوياً، لكن هنا توقفت عن نشر صور تجمعها بزوجها منذ أشهر قليلة . 

ومنذ فترة وقع خلاف عائلي بين أحمد فهمي وزجته هنا، ومع شقيقه كريم فهمي وزوجته، رغم قوة العلاقة التي تربطهم ببعض ، لكن هنا وزوجة كريم فهمي اختلفا سوياً والغيا متابعة بعضهما وكذلك كريم فهمي . 

و انتشرت شائعات حول حمل هنا الزاهد وأن ذلك الأمر هو السبب في الأزمة التي وقعت بين هنا وأحمد ، حيث ترفض هنا الزاهد فكرة الحمل والولادة حالياً وقررت تأجيلها لكن الأمر أثار غضب والدة أحمد فهمي .

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