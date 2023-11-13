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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حقيقة طلاقهما.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

صدى البلد

تصدرت الفنانة هنا الزاهد تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد أنباء طلاقها عن الفنان أحمد فهمى.


 وتعتاد  الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

 

وتتميز هنا الزاهد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد هنا أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.
 

طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

وعلم صدى البلد أن الطلاق لم يحدث رسميا بين هنا الزاهد وأحمد فهمي، مع وجود بعض المشاكل والخلافات  أدت لحالة من الانفصال خلال الأيام الماضية.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا حول انفصال الفنان أحمد فهمي عن زوجته هنا الزاهد جعل اسم الثنائي يتصدر محركات البحث جوجل .

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الفنانة هنا الزاهد بعد أنباء طلاقها فساتين السهرة وان

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