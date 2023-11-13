محتار تخفف ولا تتقل..نصائح هامة لتجنب نزلات البرد في تقلبات الجو والامطار

تشهد البلاد هذه الايام انخفاضًا في درجات الحرارة، مما قد يؤثر على الصحة ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بنزلات البرد والزكام بسبب تقلبات الجو ، ويقول الاطباء ان التقليات الجوية التي تحدث بين الفصول تصيب بنزلات برد شديدة وقاسية ، و قد تكون أشد حدة على المصابين بها مقارنة بتلك التي تحدث في فصل الشتاء.. نقدم نصائح سحرية لتجنب الاصاية بنزلات البرد والزكام بسبب التقلبات الجوية وفقًا لموقع "Healthline"

نصائح لتجنب نزلات البرد والزكام :



- الحرص على غسل اليدين باستمرار لتحمي من معظم الالتهابات، بما فيها الأنفلونزا. الحفاظ على نظافة اليدين طريقة سهلة لحماية صحتك وصحة أسرتك.

- غسل وتنظيف الأنف بالماء المالح، تساعد على التخلص من انسداد الانف والخلايا المخاطية للأنف وتزداد بذلك فعالية الإفرازات، كما ينصح بتكرار عملية الغسل عدة مرات في اليوم.

-الحرص على تناول الأعشاب والمشروبات الساخنة، مع العسل لها مفعول إيجابي على الجسم ويساهم في تقليل الآم العنق والصدر، بينما الزنجبيل يمكن استخدامه للحد من للزكام ولنزلات البرد.

- اختيار الملابس المناسبة لطبيعة الطقس، إحدى الوسائل التي تحمي من الإصابة بنزلات البرد، حيث تتسبب الملابس الخفيفة في التعرض للهواء والبلل من الأمطار.

- ضرورة حصول الجسم على قسط كافٍ من الراحة يوميًا في فصل الشتاء، للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

- الحرص على تناول المشروبات الدافئة أثناء انخفاض درجة حرارة الطقس، لأنها تساعد بشكل كبير على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات، مما يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

- الحرص على تناول الخضروات والفاكهة خلال فصل الشتاء والخريف،لانها تقلل خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من من مضادات الأكسدة،

- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية في الشتاء، لأن يساهم في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.