عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محتار تخفف ولا تتقل..نصائح هامة لتجنب نزلات البرد في تقلبات الجو والامطار

نزلات البرد والإنفلونزا
نزلات البرد والإنفلونزا

تشهد البلاد هذه الايام انخفاضًا في درجات الحرارة، مما قد يؤثر على الصحة ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بنزلات البرد والزكام بسبب تقلبات الجو ، ويقول الاطباء ان التقليات الجوية التي تحدث بين الفصول تصيب بنزلات برد شديدة وقاسية ، و قد تكون أشد حدة على المصابين بها مقارنة بتلك التي تحدث في فصل الشتاء.. نقدم نصائح سحرية لتجنب الاصاية بنزلات البرد والزكام بسبب التقلبات الجوية وفقًا لموقع "Healthline"

 

نصائح لتجنب نزلات البرد والزكام :


- الحرص على غسل اليدين باستمرار لتحمي من معظم الالتهابات، بما فيها الأنفلونزا. الحفاظ على نظافة اليدين طريقة سهلة لحماية صحتك وصحة أسرتك.
- غسل وتنظيف الأنف بالماء المالح، تساعد على التخلص من انسداد الانف والخلايا المخاطية للأنف وتزداد بذلك فعالية الإفرازات، كما ينصح بتكرار عملية الغسل عدة مرات في اليوم.
-الحرص على تناول الأعشاب والمشروبات الساخنة، مع العسل لها مفعول إيجابي على الجسم ويساهم في تقليل الآم العنق والصدر، بينما الزنجبيل يمكن استخدامه للحد من للزكام ولنزلات البرد.
- اختيار الملابس المناسبة لطبيعة الطقس، إحدى الوسائل التي تحمي من الإصابة بنزلات البرد، حيث تتسبب الملابس الخفيفة في التعرض للهواء والبلل من الأمطار.
- ضرورة حصول الجسم على قسط كافٍ من الراحة يوميًا في فصل الشتاء، للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.
- الحرص على تناول المشروبات الدافئة أثناء انخفاض درجة حرارة الطقس، لأنها تساعد بشكل كبير على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات، مما يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

- الحرص على تناول الخضروات والفاكهة خلال فصل الشتاء والخريف،لانها تقلل خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من من مضادات الأكسدة،
- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية في الشتاء، لأن يساهم في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

نزلات البرد الأنفلونزا تقلبات الجو درجات الحرارة الزكام الملابس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

قرار عاجل..اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في السوبر الجديد

موضوعات متعلقة

فيروس منتشر يصيب الأطفال وكبار السن.. اعرف أعراضه

بعد وفاة الفنان عثمان محمد علي..أسباب لن تتخيلها تسبب جلطات المخ..تعرف عليها

أسباب يغفلها الكثيرون تسبب الالتهاب الكبدي..اهمها التكدس في الاماكن غير النظيفة بالمدارس والحضانات

علي الطريقة الهندية .. تعرف علي خطوات عمل الجمبري بالكاري

مشروب شعبي يساعد علي الاسترخاء ويقضي علي الأرق .. تعرف عليه

مفيش إحراج من النهاردة.. حلول سريعة للتخلص من ترهلات الرقبة والذقن

في دقيقتين.. طريقة عمل برجر دجاج بالقسماط

تفاصيل صادمة عن المرض المتسبب في وفاة المطرب شريف شاكر

ترشيحاتنا

تطور خطير.. إسرائيل تحذر إيران من التدخل في حرب غزة

هيدفعوا ملايين.. تحذير عاجل من رئيس البورصة السلعية لكل المتلاعبين بالفواتير

أحمد موسى لـ مساعد وزير التموين: هل لدينا أزمة في السكر؟

بعد هجوم الاحتلال على مبنى قطري في غزة.. إدانات سعودية وعربية

محمد صلاح يضع مصر بقائمة الدول الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

حسين لبيب يكشف لـ صدى البلد حقوق أوسوريو وموقف الزمالك تجاهه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف اكتشف عبد الرحمن الخميسي الفنانة سعاد حسني؟.. تفاصيل مدهشة

نفسي في طفل .. صور تتسبب في تصدر حورية فرغلي التريند

وفاة الرضيعة البريطانية "إندي" بأمر من المحكمة.. ما القصة؟

بالأسود .. جنا عمرو دياب تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

فيديو

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ