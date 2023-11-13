ترشيد استهلاك المضادات الحيوية.. اجتماع للصيادلة بصحة الدقهلية

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعا مع مدير الإدارة العامة للصيادلة الدكتورة إيمان عبدالله والصيادلة الاوائل بالمستشفيات التابعة، لمناقشة المشكلات وشرح تصنيف المضادات الحيوية.

تناول الاجتماع شرح الإجراءات المطلوب اتخاذها والالتزام بها وترشيد استهلاك المضادات الحيوية والحد من المقاومة لمضادات الميكروبات.

كما بحث الاجتماع تعزيز دور مفتشي الصيدلة، والصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات من خلال رصد التفاعلات الدوائية للمرضي للتخفيف من آلامهم، وضمان الاستهلاك الرشيد للأدوية الهادفة نحو حوكمة المضادات الحيوية بالمحافظة، وترشيد استهلاكها.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بتوجيه الصيادلة للإشراف على منظومة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وكيفية جمع البيانات، والاجتماع بشكل أسبوعي لمتابعة آليات العمل.

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