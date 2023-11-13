شيخ قبائل قرية أبو طويلة بسيناء: السيسي جعل القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمام العالم

أكد الشيخ فايز أبو حرب، شيخ قبائل قرية أبو طويلة بسيناء، أن الرئيس السيسى حسم ملف تهجير الفلسطينيين لسيناء، بتأكيده لا تهجير لأهالى غزة، كما جعل القضية الفلسطينية في بؤرة أنظار واهتمام العالم.

قال فايز أبو حرب، خلال كلمته التي ألقاها، خلال وجود وفد من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووجود مشايخ وقبائل سيناء، أن مصر بقيادة الرئيس السيسى الذى لن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء بإقامة دولتهم وعاصمتها القدس.

وتابع شيخ قبائل قرية أبو طويلة بسيناء، أنه أوجه تحية للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير وغير المسبوق في كل محافظات وقرى مصر وأرض سيناء، وسيناء تعيش عصرها الذهبي في عصر عبد الفتاح السيسى في ظل ما كانت مغيبة لعقود.