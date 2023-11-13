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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوشة: منطقة وسط سيناء ستكون أحد مراكز التنمية بالدولة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

أكد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه أمامنا 6 أشهر وستكون وسط سيناء التى كانت عبئا على التنمية أصبحت هى مركز التنمية عن طريق زراعة 351 ألف فدان من محطة معالجة مياه بحر البقر التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ 6 أشهر.

 

وقال عبد الفضيل شوشة، خلال لقاءه بوفد إعلامي من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبحضور شيوخ وقبائل سيناء، أن  أن المحافظة ستكون سلة الغذاء لمصر بالكامل، و، وستكون منطقة وسط سيناء أحد مراكز التنمية.

 

 حق وحرية

قال أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة تشارك بقوة بالإعلاميين والمذيعين والعاملين جميعًا في الشركة، لقول كلمة حق وحرية وتحرير لصالح الفلسطينيين.

 

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