علاقات طيبة مع جميع الهيئات.. مجلس نقابة الصحفيين يزور نادي الزمالك

استقبل اليوم الإثنين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مجلس إدارة نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي داخل مقر القلعة البيضاء.

وتواجد وفداً من مجلس إدارة نقابة الصحفيين، بقيادة النقيب خالد البلشي، ويحيى قلاش النقيب السابق، ومحمد خراجة وحسين الزناتي، ومحمد الجارحي، ومحمد سعد عبد الحفيظ أعضاء المجلس، داخل نادي الزمالك لتقديم التهنئة للإدارة بعد الفوز في الانتخابات.



وحرص الكابتن حسين لبيب على توجيه الشكر لمجلس نقابة الصحفيين ، على زيارتهم لتهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك بالفوز في الانتخابات الأخيرة.

وأعرب خالد البلشي، رئيس نقابة الصحفيين، عن امنيته بالتوفيق لمجلس إدارة نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الزيارة فى إطار العلاقة الطيبة بين مسؤولي القلعة البيضاء وجميع النقابات والهيئات المصرية.

وشهدت الزيارة التأكيد من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أهمية دور الصحافة في المجتمع، مشيراً إلى تقديره الكبير للسادة الصحفيين والإعلاميين، وشهدت الجلسة حضور كل من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، و حسين السيد ورامي نصوحي عضوي مجلس الإدارة.