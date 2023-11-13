سفيرة فلسطين لدى تشيلي: ما يحدث في غزة نكبة جديدة

قالت سفيرة فلسطين لدى تشيلي فيرا بانون، إن ما يحدث في غزة نكبة تتعدى الأزمة الإنسانية، موضحةً: "نتنياهو قال إنه يريد إعادة احتلال شمال غزة، أما الشعب الفلسطيني فإن هدفه هو الحرية والعيش بكرامة، واليوم نرى تطورا واضحا وجليا والتعبير عنه بشكل لا لبس فيه، وهو أن الاحتلال يريد إعادة احتلال شمال غزة دون سكانها الفلسطينيين".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: "هناك قرارات كثيرة اتخذت على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بأكثر من 1200 قرار لصالح الفلسطينيين من أجل إقامة دولة أو وقف المستوطنات، وللأسف لا يوجد يتحقق شيء على الأرض".

مع الإنسانية

وتابعت: "بالنسبة لموقف تشيلي، فقد أدان رئيس البلاد ما حدث في 7 أكتوبر، ولكنه يرفض ما يحدث في غزة هذه الأيام أيضا، ويرى أن المعايير المزدوجة، وقال لجو بايدن إنه مع الإنسانية، حيث طلب من سفيره في تل أبيب بالعودة إلى تشيلي، وهو الآن موجود في تشيلي، كما أن البرلمانيين والحكومة فإنها تدين ما يحدث للفلسطينيين بشكل عام".

