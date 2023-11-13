احذر.. حيلة جديدة تستهدف أموال مستخدمي واتساب

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من تعرض مئات المستخدمين لعمليات احتيال ونصب من خلال تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp حيث خسروا مبالغ مالية كبيرة بسبب وقوعهم ضحايا للمحتالين.

ووقع العديد من مستخدمي واتساب حول العالم ضحية لعملية تصيد احتيالي تنطوي على صفحات WhatsApp Web واتساب ويب مزيفة، حيث تمكن المحتالون من السيطرة على حسابات واتساب المخترقة.

وبعد أن قام المستخدمون بالنقر فوق روابط URL التي لم يتم التحقق منها أثناء البحث عن صفحة واتساب ويب الرسمية، ومن خلال انتحال شخصية مستخدم الحساب الأصلي، يتواصل المحتالون بعد ذلك مع عائلة المستخدم أو أصدقائه المدرجين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بالحساب لطلب مبالغ مالية.

ويزعم المحتالون عادةً أنهم بحاجة ماسة إلى المال لأنفسهم لدفع ثمن المشتريات، أو لمساعدة صديق أو قريب يمر بضائقة مالية.

وقد يدعي المحتالون أنهم بحاجة إلى دفع تكاليف حالات الطوارئ الطبية، ولكن حساباتهم المصرفية كانت مقيدة بسبب تجاوز حدود التحويل.

كما يطلب بعض المحتالين أيضًا من جهات الاتصال تقديم لقطة شاشة “سكرين شوت” توضح التحويل لطلب المزيد من الأموال لاحقًا.

وطُلب من جهات الاتصال بعد ذلك تحويل الأموال إلى حساب مصرفي غير مألوف يُفترض أنه يخص مستخدم الحساب الأصلي.

من ناحية أخرى، ذكرت مصادر شرطية في سنغافورة أن إجمالي خسائر مستخدمي واتساب بلغ 606 آلاف دولار، حيث قالت: “سيدرك الضحايا أنهم تعرضوا للاحتيال بعد الاتصال أو الاتصال من قبل عائلاتهم أو أصدقائهم الذين يدعون أنهم لم يتلقوا أي أموال”.

ونصحت الشرطة المستخدمين باعتماد إجراءات أمنية مثل تمكين ميزة التحقق بخطوتين في واتساب والتأكد من أنهم يستخدمون فقط الموقع الرسمي لواتساب ويب، والحذر من أي طلبات غير عادية يتم تلقيها على منصة المراسلة.