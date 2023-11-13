تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

امطار من الإثنين للخميس

قدمت مريم كمال مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم و المناطق التي ستهطل فيها الامطار الفترة المقبلة

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أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد من غدًا الثلاثاء ستشهد ارتفاع في نسبة الأمطار، بعد أن قلت اليوم عن أمس الأحد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن الأمطار ستغطي معظم محافظات الجمهورية، وأن الأمطار ستكون رعدية.

ولفتت إلي أن درجة الحرارة على القاهرة غدًا الثلاثاء ستسجل 26 درجة، وأن البلاد ستتأثر بنشاط للرياح، ولذلك على المواطنين توخي الحذر خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلي أن البلاد من يوم الخميس سيكون بها عودة لـ الاستقرار في الأحوال الجوية، ولكن اليوم وغد وبعد غد، على المواطنين ارتداء الملابس المناسبة لحالة الجو، حالة الخروج في المساء، أو الصباح الباكر.

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ، إنه بعد الـ 48 ساعة الماضية والتي شهدت تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة، سنشهد اليوم تحسنًا في الأحوال الجوية عن أمس بشكل كبير، كما ستقل كميات الأمطار وتكون موجودة فقط في بعض المناطق المتفرقة من الجمهورية لكنها أقل بكثير عن الأمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية ، خلال مداخلة هاتفية على «القناة الأولى »، قائلة: « من المتوقع أن يكون هناك استمرار لتأثير المنخفض الجوي لكنه أقل تأثيرًا من الأمس وأول أمس، كما أن الأمطار ستكون أمطار خفيفة، ومتوسطة في بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية وكذلك بعض المناطق من محافظات الوجه البحري».

وتابعت: « قد تمتد الأمطار خفيفة إلى بعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى أو جنوب سيناء أو سلاسل جبال البحر الأحمر، لكنها غير مؤثرة تمامًَا على أي أعمال يومية، وستكون على فترات متقطعة في اليوم وبمناطق دون الأخرى، كما أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام».

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، وذلك تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.