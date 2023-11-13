عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

امطار من الإثنين للخميس

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مريم كمال  مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم و المناطق التي ستهطل فيها الامطار الفترة المقبلة  

شاهد الفيديو 

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد من غدًا الثلاثاء ستشهد ارتفاع في نسبة الأمطار، بعد أن قلت اليوم عن أمس الأحد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن الأمطار ستغطي معظم محافظات الجمهورية، وأن الأمطار ستكون رعدية.

ولفتت إلي أن درجة الحرارة على القاهرة غدًا الثلاثاء ستسجل 26 درجة، وأن البلاد ستتأثر بنشاط للرياح، ولذلك على المواطنين توخي الحذر خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلي أن البلاد من يوم الخميس سيكون بها عودة لـ الاستقرار في الأحوال الجوية، ولكن اليوم وغد وبعد غد، على المواطنين ارتداء الملابس المناسبة لحالة الجو، حالة الخروج في المساء، أو الصباح الباكر.
قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ، إنه بعد الـ 48 ساعة الماضية والتي شهدت تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة، سنشهد اليوم تحسنًا في الأحوال الجوية عن أمس بشكل كبير، كما ستقل كميات الأمطار وتكون موجودة فقط في بعض المناطق المتفرقة من الجمهورية لكنها أقل بكثير عن الأمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية ، خلال مداخلة هاتفية على «القناة الأولى »، قائلة: « من المتوقع أن يكون هناك استمرار لتأثير المنخفض الجوي لكنه أقل تأثيرًا من الأمس وأول أمس، كما أن الأمطار ستكون أمطار خفيفة، ومتوسطة في بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية وكذلك بعض المناطق من محافظات الوجه البحري».

وتابعت: « قد تمتد الأمطار خفيفة إلى بعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى أو جنوب سيناء أو سلاسل جبال البحر الأحمر، لكنها غير مؤثرة تمامًَا على أي أعمال يومية، وستكون على فترات متقطعة في اليوم وبمناطق دون الأخرى، كما أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام».
وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، وذلك تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.  

 

مريم كمال حالة الطقس الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

ضغط دولي كبير.. إسرائيل تكشف موعد نهاية العدوان على غزة

قرار عاجل..اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في السوبر الجديد

موضوعات متعلقة

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو

أوقفوا جنون إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير بسبب غزة

أسعار السجائر الجديدة | بدء التطبيق من اليوم .. تفاصيل

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

ترشيحاتنا

تدمير 12 منزلا و31 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في مخيم جباليا

تطور خطير.. إسرائيل تحذر إيران من التدخل في حرب غزة

هيدفعوا ملايين.. تحذير عاجل من رئيس البورصة السلعية لكل المتلاعبين بالفواتير

أحمد موسى لـ مساعد وزير التموين: هل لدينا أزمة في السكر؟

بعد هجوم الاحتلال على مبنى قطري في غزة.. إدانات سعودية وعربية

محمد صلاح يضع مصر بقائمة الدول الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العاصفة "ديبي" تضرب أيرلندا وبريطانيا.. شاهد ماذا فعلت؟

كيف اكتشف عبد الرحمن الخميسي الفنانة سعاد حسني؟.. تفاصيل مدهشة

نفسي في طفل .. صور تتسبب في تصدر حورية فرغلي التريند

وفاة الرضيعة البريطانية "إندي" بأمر من المحكمة.. ما القصة؟

فيديو

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ