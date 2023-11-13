وزير الخارجية الأردني: تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إعلان حرب

أكد نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أن تهجير الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية إلى الأردن هو إعلان حرب.

وقال وزير الخارجية الأردني في تصريحات لفضائية "المملكة" الأردنية، أنه لا يزال القادم أسوأ لأننا نتعامل مع حكومة إسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مشيرا إلى أن الموقف الدولي تغير بشكل كبير بسبب قبح وبشاعة الجريمة الإسرائيلية.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، أن المملكة لن تقبل بالهرطقات التي تتحدث عن إرسال قوة عربية إلى غزة، لافتا إلى أن حماس لم توجد الصراع بل الصراع هو من أوجد حماس.

ونوه إلى أن المستشفى الميداني الأردني عالج أكثر من 4 آلاف حالة منذ بدء الحرب، ومن مصلحة الاحتلال الإسرائيلي ضرب صدقية الموقف الأردني لأنه موقف يكشف جرائمها.

وأشار الصفدي إلى أن تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن هو إعلان حرب، مبينا أن الموقف الأردني يؤذي اسرائيل لأنه يتحدث بصوت الحق.