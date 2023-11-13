بمواصفات جبارة.. فيفو تطلق رسميا سلسلة هواتفها المميزة Vivo X100

أطلقت شركة فيفو الصينية رسميًا سلسلة هواتفها Vivo X100 والتي تضم هاتفي Vivo X100 للنسخ الأساسية و Vivo X100 Pro والنسخة المميزة، حيث حصلت الهواتف على عدد من الإمكانات القياسية مع تصميم رائع.

وبحسب موقع Gizmochina فإن كلا من هاتفي Vivo X100 وVivo X100 Pro يأتي بمظهر نحيف ووحدة كاميرا دائرية بارزة في الخلف، كما يتميز كلا الهاتفين بشاشة من نوع AMOLED ، قياس 6.78 بوصة مع حواف منحنية، مع جودة 1.5K، ومعدل تحديث متكيف 120 هرتز في الثانية، ودعم +HDR10.

ويقدم هاتفا Vivo X100 وVivo X100 Pro كاميرا خلفية ثلاثية من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل يدعم تقنية OIS، ووحدة زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 64 ميجابكسل (50 ميجابكسل لـ Pro) مع تقريب بصري 3x و100x.

وتستخدم الكاميرا المقربة الفائقة عدسة Vario -APO-Sonar المعتمدة من شركة ZEISS.في المقدمة،، ويحتوي الهاتفان على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، كما توجد شريحة التصوير V3 الخاصة بشركة فيفو لتعزيز إمكانات التصوير الفوتوجرافي وتسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K.

ويعمل هاتفا Vivo X100 وVivo X100 Pro بمعالج من نوع Dimensity 9300 SoC من شركة ميديا تيك التايوانية، مع ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5T بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 1 تيرابايت UFS 4.

ويحتوي هاتفا Vivo X100 وVivo X100 Pro على وحدات بطارية تبلغ سعتها 5000 و5400 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات و100 وات على التوالي، كما يدعم X100 Pro أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، مع نظام التشغيل Android 14 المستند إلى OriginOS 4 خارج الصندوق.