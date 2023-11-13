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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم مستشفى هوجو تشافيز للعيون في رام الله

أوضاع كارثية
أوضاع كارثية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى هوجو تشافيز للعيون في بلدة ترمسعيا في رام الله، وفق ما ذكرت وسائل اعلام فلسطينية.

واستجوبت القوات الصهيونية، الطاقم الطبي، قبل أن تغادر حرم المستشفى في تعدٍّ صارخ على المؤسسات الطبية والصحية.

وانتهكت إسرائيل القطاع الصحي، بالقصف والتدمير والقنص بقطاع غزة والضفة الغربية.

وحل دمار هائل بمشافي غزة المحاصرة من قبل الاحتلال الصهيوني.

وتستمر أوضاع آلاف الفلسطينيين العالقين في مستشفى الشفاء في مدينة غزة من دون ماء ولا كهرباء منذ أيام، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

ويتواصل القتال بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي في محيطه وفي نقاط أخرى من القطاع المحاصر.

ويتركّز القتال على الأرض في قلب مدينة غزة في شمال القطاع حيث توغّل الإسرائيليون برّا.

وقال وكيل وزارة الصحة التابعة لحماس يوسف أبو الريش الاثنين إن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء. وأضاف "هناك ست وفيات أطفال خدج وتسع وفيات في قسم العناية المكثفة بسبب انقطاع الكهرباء".

وأشار الى أن عشرات الشهداء ومئات المصابين لا يمكن لأحد الوصول إليهم لأن سيارات الإسعاف متوقفة وتتعرّض لإطلاق نار وقذائف إذا تحركت خارج المستشفى".

وقال أبو الريش إن "كل مستشفيات محافظة غزة خارج الخدمة. مستشفى الرنتيسي تم تفريغه بالكامل من الجيش والمرضى والكادر الطبي أمس بعد تهديدات من الجيش الإسرائيلي، ولا نعرف مصير بعض موظفين في المستشفى. الوضع خطير".

وتحدّث عن وضع مماثل لمستشفى الشفاء في مستشفى القدس في تل الهوى.

هوجوتشافيز

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