القيد هيفتح.. ميدو يعلن خبرا سارا لـ جماهير الزمالك

أكد الكابتن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن هناك خطوات جادة لحل أزمة القيد في نادي الزمالك، موضحًا أن هناك مفاوضات لتقسيط الغرامة على الزمالك.

وأضاف نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن القيد سيتم فتحه، وأن الفريق يحتاج لـ نجوم جديدة، ويكون لديهم خبرات من أجل الحصول على بطولة.

وأوضح أنه ضد تأجيل حل المشكلة، وعدم فتح القيد كما يتحدث البعض قائلا:" لازم القيد يفتح لـ الزمالك، وهناك خطوات جادة من مجلس إدارة الزمالك وأنه قريب من الزمالك لإسعاد الجماهير ببطولة".