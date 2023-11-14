عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القيد هيفتح.. ميدو يعلن خبرا سارا لـ جماهير الزمالك

الزمالك
الزمالك

أكد الكابتن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن هناك خطوات جادة لحل أزمة القيد في نادي الزمالك، موضحًا أن هناك مفاوضات لتقسيط الغرامة على الزمالك.

txt

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

txt

الأهلي يخطف ثنائي بيراميدز ببلاش.. فيديو

وأضاف نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن القيد سيتم فتحه، وأن الفريق يحتاج لـ نجوم جديدة، ويكون لديهم خبرات من أجل الحصول على بطولة.

 

وأوضح أنه ضد تأجيل حل المشكلة، وعدم فتح القيد كما يتحدث البعض قائلا:" لازم القيد يفتح لـ الزمالك، وهناك خطوات جادة من مجلس إدارة الزمالك وأنه قريب من الزمالك لإسعاد الجماهير ببطولة".

 

ميدو احمد حسام ميدو نادي الزمالك الزمالك مجلس إدارة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

خصومات بالجملة ومصير المدرب | تعرف على قرارات مجلس إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

13 شهيدا.. قوات الاحتلال ترتكب مجـ.زرة جديدة بخانيونس

علاء عبد العال: بلحاج اتظلم في الزمالك

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير.. تعرف عليهم

هل يجوز للمطلقة الإقامة أو الجلوس مع طليقها.. دار الإفتاء ترد

أخبار الفن| ظهور صادم لـ إيساف رفقة زوجته.. وذكرى عيد ميلاد لبلبة

حدث ليلا| استشهاد 31 شخصا في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا بـ غزة.. مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة إذا لم تدخل المساعدات.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

تتقدمين في العمر بشكل أسرع.. عنصر يجب على النساء فوق سن 50 تجنبه

لماذا القطط في الحضارة الفرعونية كانت مقدسة لذلك الحد؟.. تفاصيل مدهشة

احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

فيديو

في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

من كل 1000 امرأة.. مقطع فيديو يثير الجدل لأعجوبة طبية نادرة

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ