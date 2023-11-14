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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميدو عن أزمة فتوح وصبحي والزناري: أندية مصر تعلمت الإدارة من الزمالك

فتوح
فتوح

أكد الكابتن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، لاعبو الزمالك، هم أولاد نادي الزمالك، ويمتلكون مهارات عالية. 

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وأضاف نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن النجوم السالف ذكرهم في الفترة الأخيرة، فقدوا التركيز بعض الشيء، وأن الأولوية يجب أن تكون لنادي اللاعب والمنتخب وليس لـ فريق آخر.

وتابع أن:" الزعل كبير، وأن هذا ليس الموقف الأول، وأن رد أحمد فتوح على ما حدث معه، كان غير مقبول".

وأشار إلي أنه سعيد جدا بإيقاف فتوح وصبحي والزناري، وخصم جزء كبير من الراتب، وعرضهم لـ البيع.

وكشف أن الزمالك فريق كبير، وأنه لا يقف على لاعب، وأن الزمالك لديه مبادئ، وأن الزمالك وهو من علم كل أندية مصر الإدارة الرياضية.

وتابع أن قرارات مجلس الإدارة الأخيرة عظيمة، وأنه لن يتدخل لحل الأزمة بين فتوح والزمالك، وأن كل لاعب عليه أن يعلم أن الزمالك فريق كبير.

وأوضح أنه يرفض أي دعوات بتراجع الزمالك عن القرارات التي قام باتخاذها.

 

 

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