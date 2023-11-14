أحمد العوضى ضيف أسماٍ إبراهيم فى حبر سري الخميس والجمعة

يحل الفنان أحمد العوضى ضيفا على برنامج "حبر سري"، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، عبر قناة القاهرة والناس، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة العاشرة مساء.



ويتحدث العوضى خلال الحلقة عن علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالإضافة إلى الكثير من الأمور التي تخص حياته الفنية والشخصية.

وكشف الفنان أحمد العوضى عن كواليس جديدة من فيلمه “الإسكندرانى" المقرر عرضه الفترة المقبلة.

ونشر العوضى فيديو من كواليس الفيلم عبر حسابه بتطبيق إنستجرام وعلق:" الاسكندراني making .. فيلم دباح ان شاء الله يليق بكل اخواتي ".

وأعرب الفنان أحمد العوضي مؤخرًا عن سعادته بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم "الإسكندراني".

وأكد أحمد العوضي أنه حريص دائمًا على تقديم عمل يلق إعجاب الجمهور، معلقًا:" وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات".

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل، والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله و"ربنا صارفله.. من حبه ربه يحبب فيه خلفه.. ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا".

فيلم الإسكندراني

تعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديمه شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».

وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».