بتتبيلة المطاعم.. طريقة عمل صينية سمك بالفرن

السمك من أكثر الأكلات المحببة لدى الكثيرين، وتتميز بأنها وصفة صحية يمكن بها الحصول على فوائد السمك للكبار والأطفال، وفيما يلي خطوات تحضير صينية سمك فى الفرن.



طريقة عمل صينية سمك بالفرن :

المقادير:

‏- 1 كيلو سمك فيلية

‏- 1 ليمون مقطع شرائح

‏- 2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم

‏- 2 معلقة كبيرة زيت

‏- 1 معلقة كبيرة عصير ليمون

‏- 1 معلقة كبيرة بدة مذوبة

‏- 1 معلقة كبيرة مايونيز

‏- ¼ معلقة صغيرة كمون

‏- ¼ معلقة صغيرة بصل بودرة

‏- ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود



طريقة التحضير:

سخني الفرن على حرارة 425 درجة.

ضعي السمك في طبق الفرن وادهني السمك بالزيت.

اخلطي عصير الليمون والمايونيز وبودرة البصل والكمون والفلفل الأسود في وعاء صغير.

وزعي الخليط على قطع السمك.

وزعي البقسماط فوق السمك المتبل.

وزعي الزبدة المذوبة وشرائح الليمون فوق السمك وأدخلي الطبق للفرن لمدة 30 -40 دقيقة حتى ينضج.

ضعي البقدونس المفروم على وجه الطبق وقدميه ساخناً إلى جانب البطاطس أو الخضار حسب الرغبة.