عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتتبيلة المطاعم.. طريقة عمل صينية سمك بالفرن

سمك مشوي
سمك مشوي

السمك من أكثر الأكلات المحببة لدى الكثيرين، وتتميز بأنها وصفة صحية يمكن بها الحصول على فوائد السمك للكبار والأطفال، وفيما يلي خطوات تحضير صينية سمك فى الفرن.


طريقة عمل صينية سمك بالفرن :

 

المقادير:
‏-  1 كيلو سمك فيلية
‏-  1 ليمون مقطع شرائح
‏-  2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم
‏-  2 معلقة كبيرة زيت
‏-  1 معلقة كبيرة عصير ليمون
‏-  1 معلقة كبيرة بدة مذوبة
‏-  1 معلقة كبيرة مايونيز
‏-  ¼ معلقة صغيرة كمون
‏-  ¼ معلقة صغيرة بصل بودرة
‏-  ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود


طريقة التحضير:

سخني الفرن على حرارة 425 درجة.

ضعي السمك في طبق الفرن وادهني السمك بالزيت.

اخلطي عصير الليمون والمايونيز وبودرة البصل والكمون والفلفل الأسود في وعاء صغير.

وزعي الخليط على قطع السمك.
وزعي البقسماط فوق السمك المتبل.

وزعي الزبدة المذوبة وشرائح الليمون فوق السمك وأدخلي الطبق للفرن لمدة 30 -40 دقيقة حتى ينضج.

ضعي البقدونس المفروم على وجه الطبق وقدميه ساخناً إلى جانب البطاطس أو الخضار حسب الرغبة.

سمك سمك مشوي سمك مشوي بالفرن الأكلات الصحية أسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

قناة عراقية تكشف عن المورد الرئيسي للنفط إلى إسرائيل.. تفاصيل

تمرد ضد الرئيس الفرنسي من 10 سفراء.. تفاصيل

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي لـ مرض السكري.. عادات شائعة تزيد من خطر الإصابة

علامات في منزلك تدل على الحسد والعين

جدري الماء.. مرض فيروسي شديد العدوى.. كيف تحمي طفلك من الإصابة به

جديدة ومبتكرة.. طريقة عمل صدور الدجاج بمربى المشمش

زي الملايكة.. إطلالة دانية الشافعي بحفل زفافها تثير ضجة

محتار تخفف ولا تتقل..نصائح هامة لتجنب نزلات البرد في تقلبات الجو والأمطار

دراسة: الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات والفاكهة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

كبسولة فيتامينات متكاملة لطفلك.. طبيب يكشف فوائد الباذنجان السحرية للرضع

ترشيحاتنا

لماذا لا نقول البسملة في سورة التوبة؟ كثيرون لا يعرفون السبب

تبدأ من مصر.. وزير الدفاع الفرنسي يعلن عن جولة في الشرق الأوسط

خبير تربوي: 8 معوقات تصعب عملية اكتشاف الطلاب العباقرة في المدارس

Dubai AirShow2023.. مصر للطيران توقع اتفاقية جديدة لشراء 10 طائرات من إيرباص

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

10 أعشاب تعالج الإمساك المزمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

إلهام شاهين: انتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

فيديو

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

خلاف عائلي.. سر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي | فيديوجراف

فلسطين حرة.. نجم الراب العالمي ريدفيل يعرض أسماء الأطفال الشهداء بحفله فى أمريكا

قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ