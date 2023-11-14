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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عراقية تكشف عن المورد الرئيسي للنفط إلى إسرائيل.. تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت قناة السومرية نيوز العراقية أن واردات "إسرائيل" من نفط كردستان العراق تشكل جزءًا مهمًا لتلبية الطلب المحلي وتأمين الإمدادات، في ظل تنامي الطلب على مصادر الطاقة، حيث أن حكومة إقليم كردستان العراق تُصدّر مزيج كردستان، المعروف بـ"كيه بي تي"، عبر ميناء جيهان التركي.

وأشارت السومرية نيوز إلى أن واردات إسرائيل من نفط كردستان بلغت 167 ألف برميل يوميًا وفقًا لشركة كبلر لتحليل البيانات.

وأضافت القناة العراقية: يبدو أن إسرائيل واجهت معضلة ناجمة عن وقف صادرات نفط كردستان العراق عبر تركيا خلال الأشهر الماضية، بعدما حكمت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارية الدولية -ومقرّها باريس- لصالح العراق، بعد خلاف بين البلدين دام لمدة 9 سنوات.

ونقلت السومرية نيوز عن  كبير محللي السلع في شركة كبلر لتحليل البيانات همايون فلكشاهي في وقت سابق: "استوردت إسرائيل 40% من النفط من إقليم كردستان العراق منذ بداية العام وحتى شهر مارس، ارتفاعًا من 23% في عام 2022".
على صعيد متصل، عارض مسؤولون في بغداد تصدير نفط كردستان العراق إلى إسرائيل، وخلال عام 2022، أقرّ البرلمان العراقي قانونًا يجرّم التطبيع، وإقامة علاقات مع إسرائيل.
واستوردت إسرائيل قرابة 77% من إمداداتها النفطية من إقليم كردستان العراق بحسب السومرية نيوز.

وأشارت إلى أن جميع صادرات نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان تركي اتجهت إلى إسرائيل، وبلغت قيمة المعاملات نحو مليار دولار.

ويعدّ تصدير نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان مهمًا لـ إسرائيل، خاصة أن الناقلات تستغرق في الإبحار يومًا وحدًا للوصول إلى ميناء عسقلان، بحسب المنصة.

وباعت حكومة إقليم كردستان العراق 12 مليونًا و255 ألف برميل من النفط خلال شهر ديسمبر (2022)، وفقًا لبيانات نشرها موقع "درو ميديا" الكردي في يناير (2023).

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