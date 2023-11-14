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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف تطورات صفقة إنتقال عمر كمال للأهلي وحقيقة رفض محمد عبدالمنعم التجديد

عمر كمال
عمر كمال

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات صفقة إنتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي وحقيقة رفض محمد عبدالمنعم التجديد عبر برنامجه المذاع مع شوبير علي صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وأكد شوبير علي أن صفقة عمر كمال تسير بشكل طبيعي وفي انتظار جلسة إدارة النادي الأهلي مع إدارة نادي فيوتشر لطرح الأسامي المطلوبة من الأهلي للإنتقال لفيوتشر كما طلبت إدارة النادي، ومن جانبه أكدت إدارة نادي فيوتشر علي إتمام صفقة اللاعب بدون عواقب.

 

وأشار شوبير إلى أن النادي الأهلي لن يطلب تجديد عقد محمد عبد المنعم من البداية حتي يرفض وأنها مجرد أخبار متداولة فقط.

 

تحدث  أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، سيكون لاعبًا ضمن صفوف النادي الأهلي، خلال شهر يناير المقبل.

وقال أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المفاوضات بدأت منذ فترة بشكل شفوي ثم بدأت بشكل رسمي، من أجل وصول اللاعب إلى ملعب التتش بالميركاتو الشتوي".

وتابع أمير هشام: "ما حدث في مودرن فيوتشر، تم عقد جلسة من علاء ميهوب وهيثم عرابي مع عمر كمال عبدالواحد، وتم سؤاله عن رغبته،وأكد اللاعب أنه يسعى لتحقيق حلمه بالتوقيع مع المارد الأحمر، لكن أرغب في استفادة النادي من ورائي ماديًا أو على مستوى الصفقات".


 وأضاف: "تم إبلاغ وليد دعبس رئيس النادي بالجلسة وتفاصيلها، وبعدها تواصل عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لفيوتشر، وأبدى القيعي رغبته في ضم اللاعب ومن هنا تم اتخاذ الخطوات الرسمية". 

واختتم: "مسؤولو نادي مودرن فيوتشر أبلغوا المدير الفني للفريق، بأن اللاعب لن يتواجد مع الفريق في يناير المقبل، ويتم دراسة الموقف من النادي في الوقت الحالي، للاستفادة على الصعيد الفني والمادي، على أن يحصل على لاعبين على سبيل الإعارة ومقابل مادي".

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