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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى لمركز السيطرة الخلفى للقوات المسلحة والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب الإستراتيجى التعبوى للهيئات والإدارات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

هيئة الإمداد والتموين

وألقى اللواء أح هانى محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم منظومة التطوير والتحديث بمختلف الهيئات والإدارات والأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة بما يحقق الإرتقاء بكافة مقومات القوى العسكرية الحديثة للوفاء بالمهام والمسئوليات فى الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة الإستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف التخصصات والتى أظهرت مدى الكفاءة والتميز فى تنفيذ المهام التى توكل إلى المنظومة الإدارية المتكاملة للقوات المسلحة كما أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد العالى لكافة هيئات القيادة المشاركة بالمشروع.

وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددًا من القادة المشاركين بالمشروع فى الأسلوب الأمثل لمجابهة كافة المتغيرات الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل المشترك فى نسيج متكامل، مشيرًا إلى أن التخطيط والتأمين الإدارى يعد من أهم مقومات نجاح القوات المسلحة ودعم كفاءتها القتالية.

وزير الدفاع

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والإدارات التخصصية، مؤكدًا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

رئيس الأركان

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات لكافة الإدارات التخصصية المشاركة فى المشروع أثناء مراحل العمليات.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذ مهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من القدرة على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات، مؤكدًا أهمية المحافظة على أعلى مستويات التأمين الفنى والإدارى أثناء مختلف مراحل العمليات للقدرة على تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وإقتدار.

وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة هيئة الإمداد والتموين

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