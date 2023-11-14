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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يتوعد أوروبا وأمريكا إذا لم ينتصر في حرب إبادته الجماعية على غزة

نتنياهو يتوسط مسئولي
نتنياهو يتوسط مسئولي الدفاع في جيش الاحتلال

صرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، في إشارة حث وتهديد مبطن، "إنه إذا لم نفز الآن، فستكون أوروبا هي التالية، ثم أنتم التاليون (الأمريكيون). علينا أن نفوز".

وقال رئيس الوزراء نتنياهو، في مقابلة متلفزة على قناة فوكس نيوز، إن النصر في الجنوب ضروري أيضًا لردع حزب الله في شمال إسرائيل.

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الانتصار على حماس يبعث برسالة قوية بما فيه الكفاية إلى حزب الله، أجاب نتنياهو: "أعتقد أنها رسالة ضرورية، قد لا تكون كافية، لكنها ضرورية بالتأكيد"، مضيفًا أنه بدونها بالتأكيد لن يكون هناك أي ردع في الشمال (شمال الأراضي المحتلة)".

ووفقاً لنتنياهو، فإن الخطوة الأولى هي القضاء على حماس: "وستدفع حماس ثمن ذلك"، محذراً من أن الأمريكيين سيكونون "التاليين في الصف" إذا لم تنهار حماس.

وأردف نتنياهو في مقابلة فوكس نيوز : "علينا أن نفوز، ليس من أجلنا فحسب، بل من أجل الشرق الأوسط بأكمله،إذا لم نفز الآن، فإن أوروبا هي التالية، ثم أنتم. علينا أن نفوز."

وقال رئيس الوزراء: "ليس هناك بديل عن النصر. علينا أن نجعل قوى الحضارة تهزم هؤلاء البرابرة، وإلا فإن هذه الهمجية سوف تنتشر وتعرض العالم بأسره للخطر. كل أمريكي، وكل دولة متحضرة، سوف تتعرض للخطر علينا أن نفوز".

وبحسب بعض المحللين الغربيين فإن نتنياهو يتبع منطق  ملتوي للحقائق، حيث يحذر العالم من مقاومة لها شرعية وفق مقررات الأمم المتحدة، علاوة على أنه هو من يقوم بسحق الأبرياء.

إسرائيل القضاء أمريكيون اوروبا أوروبا وأمريكا بنيامين نتنياهو

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