اتفاقيات بين شركات مصرية وقطرية في مجالات العقارات والصناعات الغذائية والسيارات

شهد وزير الصناعة المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات، والصناعات الغذائية، والسيارات.

وعقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفرص التعاون التجاري والاستثماري

وتفقد الوزيران ملتقى الشركات المصرية والقطرية المنعقد على هامش المنتدى.

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.