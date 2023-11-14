رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية يطالب بإدراج مواد تثقيفية للتوعية بخطورة التدخين

قال الدكتور حلمي عدنان أخصائي الأمراض الصدرية ورئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية، إن تغير سمات سلبية تؤثر على الصحة بشكل فوري أمر صعب للغاية؛ لذا يجب التدرج في تغيير تلك السمات لتصل إلي المرحلة النهائية .

واضاف خلال قمة مصر الأولي لمفهوم الحد من المخاطر ، أن هناك الكثير من المؤثرات التي تؤدي إلي الإصابة بالأمراض الصدرية منها فترة انتشار حبوب اللقاح ،الملوثات البيئية بالإضافة إلي التدخين .

وأكد رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية ، أنه يجب البدء في دراسة وتدشين خريطة علاجية لكل مريض امراض صدريه وتشخيص حالته وفقا للضغوط التي يتعرض لها موضحا أن السجائر تحتوي علي ملايين المواد السامة والخطرة التي تعد السبب الرئيسي للأمراض السرطانية .

وأشار إلي أن الرئة هي الجزء الأبرز في الجسم الذي يتم الاعتماد عليه من أعضاء الجسم الأخري ولذا الحد من مخاطر التدخين يعد من أبرز الأولويات التي يجب أن يتبناها العالم موضحا أنه لابد من نجد البدائل اللازمة لكل مريض علي حدا حتي الوصول إلي الهدف المنشود بالاقلاع نهائيا عن التدخين .

واختتم قائلا لابد من إدراج مواد تثقيفية للتوعية من مخاطر التدخين لتلاميذ المدارس .